Адвокат: Рауф Арашуков не запрашивал услуги переводчика

Арестованный член Совета Федерации Рауф Арашуков во время первого допроса не просил предоставлять переводчика. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая в фейсбуке. По ее словам, переводчика Арашукову навязал следователь.

Ставицкая публикует часть фотокопии протокола допроса, где указано, что Арашуков не нуждается в услугах переводчика. По мнению адвоката, информация о том, что арестованный запросил переводчика распространена для представления ее подзащитного "недалёким человеком, способным на убийства".

Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации по подозрению в организации убийств и хищениям. Суд арестовал его до 30 марта. Свою вину Арашуков не признает. Следственный комитет России сообщил, что на первом допросе задержанный запросил переводчика из-за недостаточного владения русским языком.

По делу также арестованы отец Арашукова, его двоюродный брат и ещё несколько человек. Часть подозреваемых объявлены в федеральный розыск. В зависимости от роли каждого им вменяют мошенничество, создание преступного сообщества и участие в нём.