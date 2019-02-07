Суд отклонил жалобу на арест члена Совета Федерации Арашукова

Суд в Москве в четверг подтвердил арест члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о двух убийствах и создании преступного сообщества. Жалоба защиты политика отклонена, сообщают российские информационные агентства.

Сам Арашуков вины не признает. Во время сегодняшнего заседания он по видеосвязи заявил, что заранее знал о своем предстоящем задержании, и что у него было время убежать, если бы он захотел так поступить.

Арашуков пожаловался, что в следственном изоляторе его посадили в одну камеру с осужденным за терроризм. Политик также утверждает, что ему не дали встретиться с адвокатом.

Вскоре после задержания Арашукова 30 января издание РБК опубликовало рассказ одного из свидетелей этого события. Он утверждает, что когда заседание Совета объявили закрытым, а с Арашукова сняли неприкосновенность, политик побежал вверх по лестнице и остановился только после того, как Валентина Матвиенко "ледяным голосом" посоветовала ему не сопротивляться.