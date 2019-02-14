ФСБ России отказалась передать Украине раненных моряков для лечения

Федеральная служба безопасности России отказалась удовлетворить ходатайство о передаче Украине или какой-либо другой стране трех украинских моряков, раненых при задержании в Керченском проливе, доя обследования и лечения. Об этом написал в фейсбуке адвокат одного из арестованных украинцев Сергей Бадамшин.

Защита запрашивала разрешение на лечение на Украине Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.

В то же время, по словам адвоката, следствие не оставило без внимания ещё одно требование защиты, ивнастоящее время решается вопрос об обследовании раненных в гражданских медицинских учреждениях города Москвы, написал Бадамшин.

Накануне раненных украинских моряков в следственном изоляторе "Лефортово" посетили вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачеваи уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В интервью Радио Свобода Карпачева заявила, что состояние раненных вызывает опасения. Омбудсмены пришли к выводу, что в условиях СИЗО провести медицинские дообследования, которые должны проводиться на высокотехнологичном оборудовании, просто невозможно. Это нужно делать вне исправительного учреждения, настаивает Карпачева. Она заявила, что руководство "Лефортово" услышало омбудсменов.

Нина Карпачева напомнила, что ранее от имени Европейского института просила передать пострадавших при задержании моряков украинской стороне в качестве "акции гуманизма", чтобы они не стали инвалидами.

24 украинских военных, задержанных при захвате украинских кораблей российскими пограничниками в Чёрном море в конце ноября 2018 года, останутся под арестом до апреля. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России. Сами моряки, как и украинское государство, считают себя военнопленными. Освободить их требуют США и Евросоюз. Министры иностранных дел в феврале, по сообщениям источников, готовы обсудить расширение санкций против Москвы в связи с инцидентом.