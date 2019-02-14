В Архангельской области завели дело из-за публикации речи Квачкова

На жителя поселка Авнюга Архангельской области Георгия Миняева завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за публикации во «ВКонтакте» ролика с речью полковника Владимира.

Как рассказал Миняев "Медиазоне", 12 февраля к нему домой пришли бойцы ОМОНа со следователем. Последний сообщил, что против него возбуждено дело из-за поста в паблике "Референдум ПРОТИВ СВАЛКИ на Шиесе" в поддержку Квачкова, который он написал в ноябре 2018 года. Видео с выступлением Квачкова Миняев сопроводил комментарием, что полковника необходимо полностью оправдать и освободить из тюрьмы. После обыска Миняева доставили на допрос, где он подтвердил, что является автором этого поста и не отказывается от своих убеждений. На паблик, администратором которого является Миняев, подписаны менее ста человек.

Документов, подтверждающих возбуждения дела, Миняев предоставить не смог. Он объяснил это тем, что считает себя гражданином СССР, "не признает власть РФ над собой", и "не берет их бумажки".

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков публично резко критиковал власти России и политику Владимира Путина, а также выступал с антисемитскими заявлениями. Он приобрёл широкую известность после своего ареста в 2005 году по обвинению в организации покушения на Анатолия Чубайса. Присяжные оправдали Квачкова. Однако уже на следующий день он был задержан по другому обвинению – в подготовке вооружённого мятежа и отсидел в колонии 8 лет. В 2017 году Квачкова повторно осудили за возбуждение ненависти из-за видеообращения, которое он записал в колонии. В феврале 2019 года суд постановил освободить его в связи с декриминализацией этой статьи . Квачков должен выйти на свободу 18 февраля.