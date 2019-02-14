Сотруднику полиции из Владивостока и его "общественному помощнику" присудили сроки в колонии строгого режима, сообщила редакции "Сибирь.Реалии" адвокат правозащитного фонда "Общественный вердикт" Елена Соловьева. Три года назад полицейские до смерти избили задержанного.

Первомайский районный суд Владивостока признал капитана полиции Евгения Шебуняева и его помощника Юрия Муллина, работавшего в полиции "на общественных началах", виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В сентябре 2016 года они задержали 34-летнего Александра Паутова, привезли его во второй отдел полиции Владивостока, где избили.

Судмедэксперты зафиксировали у Паутова разрыв селезенки, переломы рёбер, челюсти и другие травмы от ударов "тяжёлым тупым предметом". Чтобы инсценировать несчастный случай, полицейские бросили умирающего Александра на железнодорожные пути. Шебуняеву и Муллину присудили 13 и 8 лет колонии строгого режима соответственно.

​Капитана Шебуняева также признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и лишили звания капитана полиции, запретив занимать должности в органах внутренних дел.

После вступления приговора в законную силу правозащитники намерены подать к государству иск о возмещении вреда, сообщила адвокат "Общественного вердикта" Елена Соловьева, представляющая в суде интересы матери погибшего Людмилы Паутовой.

"Больнее всего для матери погибшего то, что никто из полицейского руководства не принес извинения. Больше того – родственники подсудимых позволяли себе заявления о том, что сын Людмилы якобы был наркоманом и "все равно плохо бы закончил". При этом экспертиза установила, что вещество, изъятое у Александра Паутова, наркотиком не являлось!" – сообщила редакции "Сибирь.Реалии" адвокат Елена Соловьева.