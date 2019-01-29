Следственное управление Челябинской области проверяет сообщения о применении пыток к 29-летнему гражданину Киргизии, которого предположительно проверяли на причастность ко взрыву в жилом доме в Магнитогорске. При этом следствие утверждает, что сам потерпевший и его жена "категорически отрицают применение насилия".

"Однако установлено, что у мужчины действительно имеются телесные повреждения", –​ заявил изданию Znak.com прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Он сообщил, что полиция передала Следственному комитету материалы проверки.

О том, что полиция задержала в Магнитогорске гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова и подвергла его пыткам, на прошлой неделе сообщила Киргизской службе Радио Свобода его жена Халимахон.

Зайнабидинова задержали в Магнитогорске 16 января. После задержания ему показывали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные. Жене он рассказал, что полицейские заподозрили его в причастности к взрыву в многоэтажном доме в Магнитогорске и требовали дать показания против людей на фотографиях, при этом его били током и избивали. Пытки якобы продолжались около шести часов.

В пресс-службе МВД России заявили, что Зайнабидинова не проверяли на причастность к взрыву дома. При этом сообщения о пытках представитель ведомства Ирина Волк не прокомментировала.

Правозащитник Бахром Хамроев рассказал, что Зайнабидинова заключили под стражу, и что рассматривается вопрос о его экстрадиции в Киргизию. Там Зайнабидинова обвиняют в участии в межэтнических столкновениях на юге страны в 2010 году. По утверждению Хамроева, после событий в Магнитогорске выходцы из стран Центральной Азии массово заключаются под стражу и подвергаются давлению.

Версии взрыва в Магнитогорске​