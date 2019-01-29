Следственное управление Челябинской области проверяет сообщения о применении пыток к 29-летнему гражданину Киргизии, которого предположительно проверяли на причастность ко взрыву в жилом доме в Магнитогорске. При этом следствие утверждает, что сам потерпевший и его жена "категорически отрицают применение насилия".
"Однако установлено, что у мужчины действительно имеются телесные повреждения", – заявил изданию Znak.com прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Он сообщил, что полиция передала Следственному комитету материалы проверки.
О том, что полиция задержала в Магнитогорске гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова и подвергла его пыткам, на прошлой неделе сообщила Киргизской службе Радио Свобода его жена Халимахон.
- Зайнабидинова задержали в Магнитогорске 16 января. После задержания ему показывали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные. Жене он рассказал, что полицейские заподозрили его в причастности к взрыву в многоэтажном доме в Магнитогорске и требовали дать показания против людей на фотографиях, при этом его били током и избивали. Пытки якобы продолжались около шести часов.
- В пресс-службе МВД России заявили, что Зайнабидинова не проверяли на причастность к взрыву дома. При этом сообщения о пытках представитель ведомства Ирина Волк не прокомментировала.
Правозащитник Бахром Хамроев рассказал, что Зайнабидинова заключили под стражу, и что рассматривается вопрос о его экстрадиции в Киргизию. Там Зайнабидинова обвиняют в участии в межэтнических столкновениях на юге страны в 2010 году. По утверждению Хамроева, после событий в Магнитогорске выходцы из стран Центральной Азии массово заключаются под стражу и подвергаются давлению.
Версии взрыва в Магнитогорске
- Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. Погибли 39 человек. В правоохранительных органах основной версией катастрофы называют взрыв бытового газа. Несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что взрыв мог быть терактом. Издание "База" назвало подозреваемыми жителей Магнитогорска Махмуда Джумаева, Алишера Каимова и Альмира Абитова.
- Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что дом был взорван членами организации. В Следственном комитете в ответ предложили "не верить террористам".
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