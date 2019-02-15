"Мама, армия – это ад". Заразившихся суворовцев готовят к операциям

Воспитанников Ульяновского суворовского училища, заразившихся эхинококкозом и находящихся в Центральном военном госпитале имени Вишневского, готовят к операциям, им будут удалять паразитарные кисты. Об этом Радио Свобода рассказали родители пострадавших курсантов. По их данным, заразившихся уже 52 человека, однако Министерство обороны утверждает, что заболевших 26.

Родители суворовцев, у которых не обнаружены кисты, должны дать согласие на профилактику противогельминтным препаратом, который очень токсичен и дает много побочных эффектов. Если они откажутся от этого лечения, то должны будут взять на себя все риски и последствия развития заболевания, заявили им в Минобороны. Родители же считают, что ответственность за дальнейшее наблюдение и возможное лечение должно обеспечить военное ведомство, и хотят заключить с ним формальное соглашение. Но военные такое соглашение оформить не готовы.

Вспышка заражения эхинококкозом (паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного червя эхинококка) выявлена среди воспитанников Ульяновского СВУ в конце января при плановом флюорографическом обследовании. У них в печени, легких, селезенке были обнаружены так называемые паразитарные кисты (опухолевидные новообразования, которые провоцируют личинки эхинококка). Яйца паразита попадают в организм с зараженной пищей, водой или при контакте с некоторыми животными. Коварство эхинококкоза в том, что на начальном этапе болезнь развивается бессимптомно, а инкубационный период длится от нескольких месяцев до многих лет.

Источник заражения до сих пор не обнаружен или нам о нем не сообщают

– У нашего сына нашли четыре кисты в легких, он в Москве, сейчас его готовят к операции, – говорит Юлия, мама курсанта, который учился в десятом классе. В госпитале им. Вишневского он находится уже неделю. – Четыре кисты – это, оказывается, очень мало, у других ребят просто ужас: у одного 23 только в печени, а еще в поджелудочной, селезенке, эта дрянь в любой момент может в любом органе вылезти.

Вместе с зараженными суворовцами военным бортом в Москву прилетели и их родители, они живут сейчас в санатории Минобороны, их каждый день на автобусе возят к детям в госпиталь. Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный побывал вчера в госпитале Вишневского. По его данным, условия там хорошие. "18 человек отправили обратно в Ульяновск, они не нуждаются в стационарном лечении. Из Ульяновска по настоянию родителей прибыла дополнительная группа из 18 человек на обследование", – сообщил он Радио Свобода.

– Мы не знаем, что дальше будет, нам ничего толком не говорят и не объясняют, – продолжает Юлия. – Понятно только, что ребят наших ни в один военный вуз теперь не возьмут, серьезные физические нагрузки им противопоказаны. Источник заражения до сих пор не обнаружен, или нам о нем не сообщают, поэтому многие в растерянности – то ли дать детям доучиться в этом училище, то ли срочно переводить их в другие места.

Елена, мама другого курсанта, учившегося в 10-м классе, сына из училища уже забрала.

Говорили, что черви в еде попадались, волосы, гвозди, но, если честно, мы в это просто не верили

– Ребята все время жаловались на питание, говорили, что черви в еде попадались, волосы, гвозди, столы воняют грязными тряпками, но, если честно, мы в это просто не верили! Да, видели нательное белье, которое им выдавали, оно с дырками было. Или ботинки, которые на ходу разваливались. И все равно в голове не укладывалось, думали, что сочиняют – это же элитное гвардейское училище, такого просто не может быть.

Родительский комитет после жалоб приезжал с проверкой, о которой, естественно, в училище знали заранее, и все было съедобно, чисто, скатерти на столе. А вообще родителей внутрь училища никогда не пускали, выводили детей на КПП. Телефоны у ребят только кнопочные, звонить можно вечером 10–15 минут, видеосъемка запрещена, мы специальную бумагу на этот счет подписывали... – рассказывает Елена. – Зря не верили, получается. Сын теперь каждый день говорит мне спасибо, что оттуда его забрала: "Мам, если бы ты знала, что там внутри происходит, ты бы никогда меня туда не отдала. Армия – это ад, это гниль". Мы живем в Москве, и у нас, конечно, есть возможность устроить ребенка в хорошее учебное заведение. Но в училище много ребят из деревень, где никакого выбора нет.

Пока, по словам родителей, многие забрали детей на две недели, чтобы обследовать их в других местах. "Мы все анализы переделали в Москве, нам повезло, потому что эхинококкоз не обнаружен, но врачи сказали нам, что надо проверяться каждые три месяца", – говорит Елена.

По ее словам, всем родителям курсантов предложили подписать добровольное согласие на профилактическое лечение детей. После совещания со специалистами они решили, что их сын этот препарат пить не будет. "Потому что никакой профилактики не существует, это уже лечение, такие таблетки пьют все заболевшие. Это очень сильный препарат, у которого очень много побочек, в частности, сильно страдает печень", – объясняет мама суворовца.

Никто в мире не сталкивался с эхинококкозом такого масштаба. Утвержденных протоколов диагностики и лечения нет

Военные врачи полных гарантий безопасности лечения не дают, поскольку никто в мире не сталкивался с эхинококкозом такого масштаба. Утвержденных протоколов диагностики и лечения нет, говорят медики. И все же профилактику специалисты Минобороны считают меньшим злом, иначе придется ждать появления у потенциально инфицированных явных симптомов в виде кист. "Предлагаемое нами профилактическое лечение на 90 процентов выгоднее с точки зрения здоровья, чем реальная угроза опасности последствий", – сказал родителям представитель Минобороны.

– Я в замешательстве относительно необходимости профилактики и жду результатов консилиума с участием узких специалистов в Москве, – говорит мать другого курсанта Елена Супрун. – Пока до нас протокол консилиума не дошел, что конкретно решили, не знаю. У нас есть версия: если не все, то многие дети, у которых заболевание подтвердилось, были в начале лета в лагере "Юность". Не там ли они эту инфекцию подхватили? Те, кто там не был, не заболели. В частности, у моего ребенка диагноз не подтвержден. У меня в связи с этой новой версией есть сомнение, нужна ли профилактика.

Дмитрий Шульга прошедшим летом не был в лагере "Юность": в 2018-м он уже окончил Ульяновское училище. В январе этого года ему сделали операцию, оказалось, что у него тоже эхинококкозные кисты.

Через неделю мы узнали о вспышке эхинококка в училище, тут у меня пазлы и сложились

– Дима всегда мечтал стать военным, после суворовского училища поступил в Рязанское высшее военное командное училище, но за два дня до присяги ушел оттуда: у него темнело в глазах, чувствовал себя не очень во время кроссов, а ребята подначивать стали, – рассказывает его мама Алина Шульга из Белгорода. – Он сразу встал на учет в военкомат, где ему дали направление на обследование. Рентген обнаружил затемнение в легких, сделали КТ – сказали, что это доброкачественная опухоль. На операции опухоль не нашли, зато обнаружили кисту на диафрагме. Потом он заболел пневмонией. А через неделю мы узнали о вспышке эхинококка в училище, тут у меня пазлы и сложились. Побежали к врачам, сделали дополнительные исследования, оказалось, что это эхинококкоз.

Все лечение их семья оплачивает сама.

– После операции надо три курса химиотерапии пройти, курс стоит восемь тысяч рублей, а еще КТ, МРТ и другие исследования, препараты для печени, для нас это серьезные суммы, – говорит Алина. Они уже написали заявления в прокуратуру, Минобороны и Минздрав, чтобы им предоставили бесплатное лечение, поскольку заразился Дмитрий в суворовском училище, но ответов пока не получили. – У Димы еще четыре кисты обнаружены в печени, но они пока маленькие и их решили не трогать. Пострадавших выпускников, таких как мой сын, никто не считал, мы же теперь гражданские лица. Но ребята все дружат и постоянно списываются и созваниваются. Я знаю, что один выпускник уже прооперирован, еще у восьми тоже обнаружены кисты, пятеро из них в Питере, поскольку учатся теперь там.

Ленточные черви, к которым относится эхинококк, по словам специалистов, стоят на вершине эволюции, демонстрируя высочайший уровень приспособляемости к изменяющимся условиям жизни. Паразит, провоцирующий эхинококкоз, может внедриться в любой орган, но чаще всего от этого страдает головной мозг, легкие и печень. Наталье В. 52 года, больше 30 из них она заражена эхинококкозом.

Мне очень жаль этих мальчишек, а та тварь, которая обрекла их на такую жизнь, должна гореть в аду

– Жизнь у меня отвратная, потому что это не жизнь, а мука, – говорит Наталья. – Я перенесла шесть полостных операций по удалению кист, одна из них была на правой доле печени размером в 20 сантиметров, это как колесо от детской коляски (в медицинской литературе описан случай извлечения такой кисты у человека диаметром 50 сантиметров, а из печени коровы была извлечена киста весом 60 килограммов​. – РС). После каждой операции я пила по три курса химиотерапии, а через некоторое время кисты вырастали снова. От этого эхонококкоза умерли мои родители, папе 40 было, разорвалась киста, о существовании которой он не знал. А через два года умерла мама, вскрытие показало, что у нее были эти кисты в сердце... Конечно, многое зависит от иммунитета и общего состояния организма, иногда эти паразиты могут затаиться и долгое время не давать о себе знать. Но мне очень жаль этих мальчишек, а та тварь, которая обрекла их на такую жизнь, должна гореть в аду: родителям этих ребят пока не говорят всей правды, что по сути это паразитарная форма рака, избавиться от которой невозможно. Я считаю, что суворовцев, скорее всего, накормили зараженным мясом, купленным по дешевке.

Беспрецедентное число инфицированных, одновременность заболевания и его локальность дают основания полагать, что заражение произошло через зараженную пищу при организованном ее приеме. По крайней мере, независимые эпидемиологи считают эту версию наиболее вероятной. Но Министерство обороны отвергает пищевую версию заражения.

"Комиссией исключена версия заражения через продукты питания в столовой училища. Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевания. Источником заражения являются инфицированные собаки", – заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. Кроме "собачьей" версии, военные выдвигают и другие: суворовцы могли наесться немытых ягод во время полевых учений; молодые люди имеют привычку закладывать за нижнюю губу насвай, который изготавливается из табака и извести с добавлением куриного помета, якобы он-то и мог быть заражен яйцами эхинококка.

Родители суворовцев с негодованием отвергают такие версии.

Одни разрешили поставить зараженный товар, другие его приняли, третьи не проверили как следует

– Я думаю, это не ягоды, не насвай и не суши, как пишут в интернете, – говорит отец заразившегося суворовца-десятиклассника Сергей Кузнецов. – Ни администрация училища, ни город не хочет брать на себя ответственность. Офицеры говорят: ваши дети жевали насвай. Я протестую. Мы прессуем своих детей по этому поводу, и я своего допрашивал, он говорит, что ничего такого не принимал, а я своему сыну верю. Как все могло быть? Одни разрешили поставить зараженный товар, другие его приняли, третьи не проверили как следует. Может, продукты и были заражены? Никто же их не отправлял в лабораторию, нет в училище санитарного врача.

– Минобороны провело необходимые проверки пищеблока училища и исключило возможность заражения, – говорит лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. – Относительно их объективности могут быть разные мнения, но стоит учесть другое. Продукты, поставляемые ребятам, проверяют не они, а Агентство ветеринарии, поэтому спрашивать надо с тех, кто сертифицировал зараженные продукты. Сейчас это уже не проблема только Ульяновского училища и Минобороны, это проблема всех соцучреждений области и правительства, которое обязано следить за соблюдением требований законодательства при проведении лабораторных проверок.

Россельхознадзор выступил с заявлением, где связывает "вопиющий случай в суворовском училище" с серьезными проблемами в сфере пищевой безопасности на территории Ульяновской области. За эту безопасность отвечает региональное ветеринарное агентство, именно его лаборатории должны проверять продукцию, которая могла послужить источником заражения. К этому агентству у Россельхознадзора много претензий.

"Лаборатории Агентства ветеринарии неоднократно были уличены в том, что выдавали документы на продукцию, не соответствующую требованиям законодательства, – говорится в сообщении федерального ведомства. – Так, в январе этого года Россельхознадзор на своем сайте опубликовал пресс-релиз о совершенно беспрецедентной ситуации, сложившейся в Ульяновской области, когда интересы производителей некачественной и небезопасной молочной продукции, привлеченных к ответственности Россельхознадзором, в судах различной инстанции отстаивали лаборатории, подведомственные Агентству ветеринарии".

Результаты лабораторных исследований выявили 377 партий небезопасной продукции, более 40 партий были фальсифицированы

Россельхознадзор обращался к губернатору области Сергею Морозову, чтобы тот обязал региональный департамент ветеринарии усилить контроль за производимой и ввозимой в область продукцией. Причиной этого обращения стали неутешительные результаты лабораторных исследований, которые выявили 377 партий небезопасной продукции, поднадзорной агентству. Более 40 партий были фальсифицированы, говорится в сообщении.

До середины декабря питание в суворовское училище поставляла компания "Торговый дом СПП", один из двух монополистов в сфере социального питания. "Торговый дом СПП" обслуживает бюджетные учреждения всей правобережной части Ульяновска – школы, детсады и больницы. Эта фирма имеет более тысячи действующих и уже выполненных контрактов на поставку продукции в нескольких субъектах России. В период предполагаемого заражения питание в СВУ поставляла именно эта фирма. Выдержав паузу, "ТД СПП" все же выступил с заявлением, где сказано, что безопасность блюд гарантирована многоступенчатым контролем качества, при термической обработке мяса паразиты не выживают, перед раздачей еды пробу снимает специальная комиссия.

"Наша компания заинтересована в скорейшем, гласном и профессиональном расследовании этого инцидента", – говорится в заявлении. Фирма входит в группу компаний DARS, ее владелец – крупный бизнесмен Дмитрий Рябов, приближенный к губернатору области Сергею Морозову. Известно, что управление образования мэрии склоняло директоров подведомственных школ к тому, чтобы отдать питание учащихся на аутсорсинг компаниям "ТД СПП" и "Альтернатива". ООО "Альтернатива", второй монополист в социальном питании, недавно прославилось тем, что поставила в столовую гимназии №33 вафли с мучными червями.

Продукты, которые они поставляют, прямо скажем, не самые лучшие

– Директора школ, заведующие производством и заведующие столовых всячески открещивались от услуг "Торгового дома СПП", потому что не готовы были поручиться за качество продукции и не хотели брать на себя ответственность в случае инфекции, ведь в конечном итоге за санитарно-эпидемиологическое благополучие отвечает директор, – рассказала на условиях анонимности врач-педиатр, в чьи полномочия входит проверять качество пищи в школьных столовых Ульяновска. – Продукты, которые они поставляют, прямо скажем, не самые лучшие. Однажды привезли творог для запеканки, так он не "схватывается", пришлось сыпать много манки. У меня много претензий к меню, которое школам навязывают в "ТД СПП", в частности, из-за обилия консервированных продуктов, – это не еда для детей. Школьные повара недовольны этой системой. Раньше школьное питание осуществлял комбинат питания "Симбирский школьник", и у них было вкусно, разнообразно и недорого, но потом "СПП" выдавил его с этого рынка.

Родители школьников обеспокоены тем, что питание в школы поставляет та же фирма, что до декабря обслуживала суворовское училище. "Во всех соцсетях, в родительских чатах истерика, тревожные родители обрывают мне телефон, – говорит врач. – Люди возмущены, они понимают, что это один и тот же поставщик. Умом понимаешь, что непрожаренное, термически не обработанное мясо мы детям не дадим, даже если мясная туша будет вдруг заражена, но сама такая возможность никакой радости не вызывает. Родители звонят, предлагают отказаться от этого "ТД СПП", но проблема в том, что он аффилирован со структурами губернатора, и отказаться от его услуг трудно. Хотя были случаи, когда школы со скандалом разворачивали их машину с продуктами из-за того, что товар был ненадлежащего качества".

Кто-то недоглядел, отнесся формально, даже если не было злого умысла

– Если все нормы соблюдаются, то количество происшествий сводится к минимуму, – считает член Общественной палаты Ульяновской области Василий Дронов. – Человеческий фактор – главный. Кто-то недоглядел, отнесся формально, даже если не было злого умысла. Совокупность ошибок привела к печальным последствиям. Не соблюли процедуру! Вот почему важно соблюдать уставы и нормативы, правила вещевого и продуктового довольствия пишутся кровью.

– От чего-то подобного в нашей стране никто не застрахован, – говорит мама суворовца Елена Супрун. – Если бы это случилось в каком-нибудь другом министерстве, оно так же постаралось бы выйти из-под удара критики, как это сделало Минобороны. Конечно, сейчас ситуацию попробуют максимально локализовать, не допустить масштабных последствий для руководителей, но это всегда было, есть и будет.

Любопытна позиция регионального правительства. Губернатор области Сергей Морозов обмолвился на аппаратном совещании о "неприятном случае" в СВУ и удовлетворился отчетом регионального минздрава о количестве обследованных. За все две недели, пока развивалась ситуация со вспышкой эхинококкоза, официальный сайт правительства не отметился ни единым сообщением на эту тему. Официальная лента новостей в последние дни забита информацией о том, как прошли дни Ульяновской области в Совете Федерации, где Валентина Матвиенко "дала высокую оценку достижениям Ульяновской области" и поблагодарила Сергея Морозова "за эффективное управление регионом". Пока родители ульяновских суворовцев не находят себе места, беспокоясь о здоровье детей, региональная власть считает более важной, например, следующую новость: "В Совете Федерации РФ поддержали инициативу Ульяновской области о проведении первого Всероссийского фестиваля северной ходьбы".