Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве России в выборы президента США. Манафорт три раза дал заведомо ложные показания ФБР, команде спецпрокурора и большому жюри. Об этом говорится в вынесенном в среду постановлении судьи округа Колумбия, сообщает агентство Reuters.

Судья Эми Берман Джексон согласилась с обвинением, что Манафорт предоставил недостоверные сведения о своих контактах с бизнес-партнёром Константином Килимником.

Килимник, работавший политконсультантом на Украине, получил от Манафорта данные социологических опросов, сделанных штабом Трампа и обсуждал с ним план мирного урегулирования на Украине. Спецпрокурор подозревает Килимника, учившегося в Советском Союзе на военного переводчика, в связях с российскими спецслужбами. Килимник отрицает эти обвинения. Судья признала Манафорта невиновным в намеренной лжи в ответ ещё на два вопроса.

Манафорт возглавил избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа в марте 2016 года. Он покинул эту должность в августе того же года — вскоре после появления информации о том, что он нелегально получил более 12 миллионов долларов от бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Американец стал первым обвиняемым по делу о вероятном иностранном вмешательстве в президентские выборы. В сентябре прошлого года он признался в сговоре против США и сговоре о воспрепятствовании правосудию. Сейчас бывший руководитель предвыборного штаба Трампа находится под домашним арестом.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор Мюллер созвал большое жюри присяжных для расследования российского следа в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Обвинения заочно предъявлены ряду россиян, в числе которых предполагаемые сотрудники военной разведки. Президент Трамп резко критикует расследование, называя его "охотой на ведьм". Москва свою причастность к выборам в других государствах отрицает.