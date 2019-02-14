Utair потребовала от матери оплатить 11 мест для двоих детей-инвалидов

Управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в отношении авиакомпании Utair из-за того, что она заставила пассажирку купить для двоих детей с инвалидностью 11 билетов на рейс из Кургана в Москву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее жительница города Вяземский Наталья Загуменная рассказала агентству "Хабаровский край сегодня", что 8 февраля она летела в Москву из Кургана, где ее семилетние сыновья с ДЦП проходили лечение в медицинском центре имени Илизарова. Один из детей был после операции. В авиакомпании Загуменной заявили, что так ребёнок лежит на носилках, ей необходимо оплатить все девять мест в салоне самолёта, где они будут установлены, а также дополнительное место для второго сына, у которого из-за гипса не сгибается нога. В результате стоимость перелета из Кургана в Москву для двух взрослых и двух детей составила более 60 тысяч рублей вместо 16 тысяч. Чтобы купить билеты, матери детей-инвалидов пришлось обратиться за помощью к своим родителям, а также в "Российский детский фонд".

В пресс-службе Utair РИА Новости сказали, что требование о покупке Загуменной 11 мест было связано с тем, что она не уведомила о маломобильных пассажирах и авиакомпания не смогла подготовиться к их перевозке.

В мае 2018 года сотрудники аэропорта в Кургане не пустили на борт самолета 16-летнего юношу, который летел после перенесенной операции домой во Владивосток. На обе его ноги был наложен гипс, и в одном кресле он поместиться не мог.

По правилам авиакомпании "Аэрофлот", о перевозке лежачего инвалида нужно предупредить не менее чем за 72 часа до вылета рейса при условии оплаты дополнительных мест, предоставляемых для размещения пассажира на носилках.

