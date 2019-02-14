Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев, об отставке которого по состоянию здоровья ранее сообщали республиканские СМИ, был задержан в день увольнения по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на свои источники. По данным источников издания в спецслужбе, Абдуллаев задержан на месяц и допрашивается в следственном изоляторе СГБ.

11 февраля ряд республиканских изданий сообщили об отставке Абдуллаева по состоянию здоровья. В сообщениях отмечалось, что за последний год он пережил две сложные хирургические операции на шейном и поясничном отделах позвоночника, а также операцию на глаза. 52-летний Абдуллаев возглавлял СГБ с 31 января 2018 года, до этого он был генеральным прокурором республики и членом верхней палаты парламента Узбекистана.

По информации Узбекской службы Радио Свобода, уже 11 февраля Абдуллаев был задержан. Его подозревают в злоупотреблением властью и получении и дачи взятки, утверждают два независимых друг от друга источника. Один из узбекских чиновников рассказал Узбекской службе, что Абдуллаев был снят с должности после ареста ряда его родственников и сотрудников СГБ, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Другие источники отмечают, что у Абдуллаева мог быть конфликт с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым после того, как тот узнал, что СГБ прослушивала телефонные разговоры членов его семьи и установила за ними наблюдение. 2 февраля Мирзиёев назначил первым заместителем главы СГБ своего свата (отца мужа дочери).