В Госдуму внесён закон о наказании чиновников за оскорбление избирателей

В Госдуму внесён законопроект, в котором предлагается ввести административное наказание за оскорбления избирателей со стороны "гражданских служащих".
Его автор, депутат от фракции КПРФ Сергей Казанков, пояснил, что в случае принятия закона за неуважительные или оскорбительные высказывания в сторону избирателей чиновников будут штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение закона – отстранять от работы на срок до трёх лет.
При этом, согласно документу, оскорблять подростков и детей чиновники по-прежнему смогут безнаказанно. Речь в законопроекте идёт именно о защите избирателей, то есть о гражданах, которым исполнилось 18 лет. На журналистов и блогеров законопроект также не распространяется, подчеркнул его автор.
- В последнее время участились случаи, когда чиновники позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес обращающихся к ним граждан. Так, во вторник руководитель коммунального хозяйства поселка Суземки Брянской области пригрозил женщине, которая пожаловалась ему на состояние тротуаров, "хлопнуть в рыло".
- Ранее в центре скандала оказался чиновник из Алтая – зампред районного совета депутатов Юрий Корнеев. Он обматерил управляющую местного кафе, отказавшись платить по счёту за заказанные блюда, а также ударил двух посетительниц заведения. Справедливости ради, на депутата завели дело по статье "нанесение побоев из хулиганских побуждений".
- Тогда же, в январе, исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун нагрубил пенсионеру. Во время выступления чиновника пожилой человек попросил его говорить чуть погромче, на что Галдун посоветовал пенсионеру носить с собой слуховой аппарат.
- Между тем 13 февраля Госдуме предложили в 20 раз увеличить штрафы за оскорбление власти в интернете – соответствующий законопроект был принят парламентом в первом чтении. Эти штрафы существенно выше взысканий, которыми предлагают облагать чиновников, оскорбивших избирателей: до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч – для должностных.
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