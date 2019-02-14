В Госдуму внесён закон о наказании чиновников за оскорбление избирателей

В Госдуму внесён законопроект, в котором предлагается ввести административное наказание за оскорбления избирателей со стороны "гражданских служащих".

Его автор, депутат от фракции КПРФ Сергей Казанков, пояснил, что в случае принятия закона за неуважительные или оскорбительные высказывания в сторону избирателей чиновников будут штрафовать на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение закона – отстранять от работы на срок до трёх лет.

При этом, согласно документу, оскорблять подростков и детей чиновники по-прежнему смогут безнаказанно. Речь в законопроекте идёт именно о защите избирателей, то есть о гражданах, которым исполнилось 18 лет. На журналистов и блогеров законопроект также не распространяется, подчеркнул его автор.