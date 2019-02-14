Двоих сотрудников бельгийской спецслужбы ADIV (Генеральная служба информации и безопасности) заподозрили в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщает газета De Morgen со ссылкой на анонимные источники.

Под обвинение попали глава контрразведывательного подразделения ведомства Клемент Ванденборре и неназванный майор разведывательного отделения, утверждают источники издания.

Клемент Ванденборре работает в контрразведке около 40 лет, он временно отстранен от должности в связи с подозрениями в шпионаже на Россию и многочисленными нарушениями режима конфиденциальности. Суть обвинений в сотрудничестве с российской разведкой изданию неизвестны. Чиновника так же обвиняют в уничтожении конфиденциальных документов в бумагорезательной машине без соблюдения протокола уничтожения секретных данных. Ванденборре обвинения отрицает, он остаётся на свободе, но помещён под наблюдение до завершения внутреннего расследования.

Неназванный майор разведывательного подразделения подозревается в передаче секретной информации двойному агенту России в Сербии в 2016 году. Делом занимаются федеральная прокуратура Бельгии и Постоянный комитет I — надзорный орган, контролирующий работу спецслужб.

Обвинения в шпионаже могут следствием противоречий внутри спецслужбы, допускают источники De Morgen. В разведывательной части спецслужбы служат преимущественно военные, а в контрразведывательной — гражданские служащие, конкурирующие между собой.

В 2017 году Постоянный комитет I опубликовал отчёт, раскритиковавший работу ADIV, писала ранее Het Laatste Nieuws. Там отмечалось "глубоко укоренившееся взаимное недоверие" между руководителями спецслужбы, которое приводит к невозможности исполнять спецслужбой свои обязанности. Проверка была устроена по письму восьми высокопоставленных сотрудников контрразведывательного управления, включая Вандерборре, на имя министра обороны, и привела к отставке тогдашнего главы ADIV.

Новый глава планировал объединить разведывательное и контрразведывательное подразделения, но Вандеборре старался заблокировать это решение, отмечает De Morgen.