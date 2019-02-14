Суд обязал мэрию Сибая раз в два часа сообщать об экологической обстановке

Суд башкирского города Сибай частично удовлетворил иск к городской администрации, в котором прокуратура требовала обязать её раз в два часа уведомлять местных жителей о суммарной концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Руководство города не согласно с решением суда и будет его обжаловать.

Ранее в Сибае, рядом с которым горит законсервированный карьер горно-обогатительного комбината, было зафиксировано 23-кратное превышение предельно допустимой концентрации в воздухе диоксида серы. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействию этого газа, если его предельно допустимая норма в воздухе превышена, нельзя подвергаться дольше десяти минут. У людей с астмой и болезнями сердца резко повышается риск летального исхода.

Местные жители массово жаловались в социальных сетях на плохое самочувствие и на то, что им нечем дышать. Они требовали введения режима чрезвычайной ситуации и отставки руководства городской администрации. Её глава Рустем Афзалов предложил людям, "проживающим в зоне загазованности", переселиться в пункт временного размещения в общежитии Башкирского государственного университета.

10 февраля жители Сибая опубликовали видеообращение к президенту Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ глава администрации Афзалов назвал инициатора обращения "козлом" и "непонятным экскрементом".