В Саратове оштрафовали организатора митинга за отставку губернатора

Суд в Саратове в четверг, 14 февраля, оштрафовал на десять тысяч рублей Михаила Смыслова – организатора митинга за отставку губернатора Саратовской области. Активиста признали виновным в нарушении правил проведения собрания.

Полицейские задержали Смыслова 13 февраля.

Ранее активист подал заявку на проведение 10 февраля митинга за отставку губернатора Валерия Радаева и введение режима чрезвычайной ситуации из-за аномальных снегопадов в регионе. Гражданский активист намеревался провести акцию в центре города, на Театральной площади. Администрация города предложила альтернативное место проведения мероприятия – на окраине. В итоге митинг все же состоялся на центральной площади.

По словам организаторов на мероприятие собралось более сотни человек. Полицейские утверждают, что на митинг пришли около 50 участников.

С начала зимы в Саратове не спадает социальное напряжение из-за чрезвычайных ситуаций, возникающих после обильных снегопадов. В областном центре с начала зимы обычным явлением стали сильнейшие заторы на дорогах, перебои в работе общественного транспорта, обрушения крыш из-за скопившегося снега.