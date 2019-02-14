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В Саратове оштрафовали организатора митинга за отставку губернатора

Михаил Смыслов

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Суд в Саратове в четверг, 14 февраля, оштрафовал на десять тысяч рублей Михаила Смыслова – организатора митинга за отставку губернатора Саратовской области. Активиста признали виновным в нарушении правил проведения собрания.

Полицейские задержали Смыслова 13 февраля.

Ранее активист подал заявку на проведение 10 февраля митинга за отставку губернатора Валерия Радаева и введение режима чрезвычайной ситуации из-за аномальных снегопадов в регионе. Гражданский активист намеревался провести акцию в центре города, на Театральной площади. Администрация города предложила альтернативное место проведения мероприятия – на окраине. В итоге митинг все же состоялся на центральной площади.

Митинг за отставку губернатора Саратовской области, Саратов, 10 февраля
Митинг за отставку губернатора Саратовской области, Саратов, 10 февраля

По словам организаторов на мероприятие собралось более сотни человек. Полицейские утверждают, что на митинг пришли около 50 участников.

С начала зимы в Саратове не спадает социальное напряжение из-за чрезвычайных ситуаций, возникающих после обильных снегопадов. В областном центре с начала зимы обычным явлением стали сильнейшие заторы на дорогах, перебои в работе общественного транспорта, обрушения крыш из-за скопившегося снега.

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