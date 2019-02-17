Не прививай! Виновны ли российские тролли в эпидемиях

​В эпидемии кори в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, из-за которой погибли 72 человека, в том числе маленькие дети, часть вины лежит на противниках иммунизации из России и троллях. В соцсетях они являются участниками не только русскоязычных, но и англоязычных групп, в которых обсуждаются вопросы, связанные с прививками для детей. Аргументы против использования вакцин от тяжелых инфекционных заболеваний приводят к тому, что у пользователей складывается впечатление о безосновательности вакцинации и отсутствии последствий. А это, в свою очередь, стало одной из причин кризиса, наступившего в области борьбы с инфекционными заболеваниями.

В конце прошлого года в American Journal of Public Health, который издает Американская ассоциация здравоохранения, были опубликованы результаты исследования, касающегося активности российских троллей и активистов в группах, где обсуждается детская вакцинация.

В исследовании, в котором участвовали восемь экспертов, были проанализированы сообщения, которые пользователи оставляли в Твиттере с июля 2014 года по сентябрь 2017 года. Путем анализа были выделены российские тролли, боты и активные пользователи соцсетей, которые оставляли комментарии о вреде вакцинации. Они делали это чаще обычных пользователей Твиттера. В случаях, когда речь шла об анонимных аккаунтах в соцсетях, частота негативных откликов о прививках была выше. Тактика у российских участников дискуссий об иммунизации была разной: тролли инициировали обсуждение, нередко приводили доводы как в пользу, так и против вакцинации, боты просто распространяли неправдивую информацию. Авторы исследования пришли к выводу, что эта деятельность в интернете привела к снижению уровня общественного доверия к прививкам.

Один из тех, кто принимал участие в исследовании об активности российских троллей, ботов и так называемых антипрививочных активистов в интернете, – Дэвид Бронятовски из Университета Джорджа Вашингтона. В интервью Радио Свобода он сказал, что не нашел доказательств, будто Россия пыталась ослабить страны Запада, убедив людей не делать прививки. По его словам, скорее речь идет о том, что проплаченные российские тролли притворялись обычными пользователями соцсетей и обсуждали иммунизацию с целью добиться поляризации политических мнений. "Это известная стратегия – сначала объединить заинтересованную группу вокруг специфического вопроса или темы, а затем медленно пытаться ввести новые темы в эту беседу, – объясняет Бронятовски. – После того, как троллю удается добиться, что участники соцсетей становятся их подписчиками и начинают делать ретвиты их сообщений, они начинают писать о других проблемах, которые находятся на повестке дня Кремля. Тролли поначалу могут перепостить у себя сообщения из групп, критикующих вакцинацию, чтобы войти в их доверие перед тем, как стать участником этой группы". Тем не менее, по словам Бронятовски, благодаря аргументам "за" и "против", которые приводили тролли и боты, им удавалось непропорционально легитимизировать и распространять сомнительные аргументы скептиков вакцинации.

– Мы наблюдали использование аккаунтов российских троллей для обсуждения таких горячих тем, как расовые отношения и свобода выбора. В одном из твитов, сделанных с аккаунта подтвержденного российского тролля, говорилось, что обязательная вакцинация посягает на защищенные конституцией права религиозной свободы. Еще один тролль высказывал мнение о том, что американскому правительству нельзя доверять, публикуя фразу: "Вы знаете, что есть секретная база данных детей, пострадавших от вакцинации? – рассказывает Бронятовски.

Тролли, по словам ученого, поддерживали мысль о недоверии к фармацевтическим компаниям, говоря, что они борются с болезнями, которые относительно безопасны, а также пытались вызвать у людей страх, говоря, что прививки вызывают аутизм или что болезнь вызывает более стойкий иммунитет, чем прививка.

Все указанные выше утверждения можно встретить на многих форумах или в группах по воспитанию детей и в российском сегменте интернета.

– Если вы введете в интернет-поиске на английском языке название любого заболевания или вакцины – то в топе будут выпадать шикарные статьи, написанные профессионалами очень понятным языком для простых людей, основанные на самых последних научных данных. Это клиника Мэйо, patient.uk, WebMD, medicalnewstoday и другие достойные сайты. Если же вы введете в поиск то же название болезни на русском – вам выпадет в топе такой ад, что просто волосы шевелятся: шарлатаны, гомеопаты, альтернативщики, реклама БАДов и т.д. А уж если вы на русском введете запрос о прививках – большая часть полученного будет состоять из агрессивно-антипрививочных сайтов, – рассказывает педиатр Сергей Бутрий. – То есть в Рунете создан такой шквал дезинформации, что его необходимо перебивать качественной информацией, а никто этом не занимается или занимаются в очень скромных масштабах. Сообщения по этой теме на официальных государственных сайтах написаны тяжелым канцеляритом, и даже когда соответствуют истине – просто нечитаемы для простых людей, не говоря уже о том, что часто здесь встречается искаженная, устаревшая или даже ложная информация. Люди просто перестали доверять государственным сайтам типа Роспотребнадзора. Слова "государственный" или "официальный" сайт несут в себе скорее негатив, чем позитив". По словам педиатра, субъективно ему кажется, что в России антипрививочное движение распространено сильнее, чем в других странах, хотя последнее исследование на эту тему показало, что среди европейских стран Россия занимает лишь третье место. "Меня удивили эти результаты, мне казалось, что хуже, чем у нас, – только в развивающихся странах Африки, где население не умеет даже читать", – говорит Сергей Бутрий.

В России до сих пор тысячи молодых родителей смотрят фильм, снятый еще в конце 1990-х Галиной Червонской о вреде иммунизации, основанный на искаженных фактах. Уже не раз ее утверждения развенчивали врачи, однако все равно многие верят каждому сказанному в фильме слову. Червонская называет себя вирусологом, но она никогда не принимала участия в исследованиях воздействия вакцин на организм человека и не публикуется в научных журналах по иммунологии. Утверждается, что она имеет научную степень доктора биологических наук, однако подтверждения этому не были никогда найдены.

Еще один ярый противник прививок у детей – популярный российский гомеопат Александр Коток. Его книги о вреде вакцинации изданы во многих странах бывшего СССР и соцлагеря на русском языке, а также переведены в Болгарии, Польше, Словакии, Украине, Чехии. В некоторых из этих стран в прошлом году и вспыхнула эпидемия кори. Больше всего пострадала Украина: 15 умерших и 53 200 заразившихся, а также Грузия, Сербия, Россия, Румыния, где зарегистрировали 40 умерших и 8400 случаев заболевания. В соцсетях этих стран очень много дезинформации о прививках, и многие отказываются делать их своим детям.

Активность именно российских пользователей соцсетей на поле борьбы с вакцинацией может быть связана также с тем, что именно в России и шире – в Восточной Европе – отказ прививать детей распространен больше, чем в других странах. В Европейском союзе, к примеру, только во Франции и Италии сильно скептическое отношение к прививкам, в остальных странах Евросоюза речь идет о небольшой маргинальной группе.

​Для примера только в Санкт-Петербурге отказы от вакцинации против кори написали 16 тысяч семей. Здесь пока нельзя говорить об эпидемии, однако во Фрунзенском районе уже заболели восемь человек. Теперь власти призывают даже отказников прийти к врачу и привить детей. В Москве в конце января из-за кори были временно закрыты две школы. В Чите многодетная семья не прививалась по религиозным соображениям и все ее члены заболели.

Правовой консультант МОО "МАМА" Руслан Трофимов обращает внимание, что имеющееся в законодательстве право для граждан отказаться от вакцинации само по себе не стоит подвергать сомнению. Каждый человек, прежде чем он согласится ввести себе вакцину, хочет иметь гарантии безопасности – знать, где она произведена, каков срок ее действия, имеет ли она сертификацию, не нанесет ли вред здоровью:

– Антипрививочного движения в России как такового нет. Есть люди, которые пользуются своим правом, родители или взрослые люди, которые по своим каким-то определенным параметрам принимают решение не делать прививки. При этом мы, как юристы и правозащитники, должны понимать, что в этом случае у родителей возникает огромный спектр вопросов, которые требуют разъяснений. К сожалению, не всегда медицинское сообщество – я не думаю, что только в России, во всем мире – не идет навстречу, полностью не информирует, чем может именно сейчас навредить та или иная вакцина. В нашей стране утверждено законом, что гражданин имеет право на отказ от вакцинации. И в законе, естественно, есть определенные требования, которые указывают гражданину на последствия в случае отказа от прививок. Это в том числе состояние здоровья или другие ограничения. Например, если человек работает в медицинской отрасли, то определенные виды прививок внесены в обязательный список: если человек хочет работать в этой отрасли, он обязан их сделать, – считает Руслан Трофимов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем ежегодном докладе об угрозах в 2019 году назвала отказ от прививок одной из важнейших проблем. Вакцинация названа в документе самым эффективным методом предупреждения опасных инфекционных болезней и позволяет сохранить жизни от двух до трех миллионов человек ежегодно. По данным ВОЗ, в последнее время наблюдается тридцатипроцентное увеличение случаев заболевания корью по всему миру, и частично это связано с отказом от прививок.

Врач Сергей Бутрий ведет блог "Заметки детского врача". В одном из постов он рассказывал, что педиатры в государственных поликлиниках часто выдумывают причины и отказывают прививать даже тех детей, чьи родители хотели бы следовать национальному календарю вакцинации.

Помимо интернета, по словам педиатра, в том, что в России многие отказываются от прививок или делают их не вовремя, виноваты, помимо интернета, еще и низкий уровень образования, качество знаний нынешних выпускников вузов. "Родителям сегодня все сложнее объяснить, почему им стоит верить одному исследованию, а другому – не верить, – говорит Бутрий. – Потому они и верят шарлатанам – те апеллируют только к эмоциям и когнитивным искажениям, поэтому побеждают. Помните анекдот про шахматы с голубем? Он идеально подходит для описания спора врача с противником прививок".

Еще одна причина отказа от иммунизации – высокая эффективность вакцин.

– Я убежден, что вакцины стали заложниками собственной высокой эффективности, они устранили былые эпидемии, и теперь на фоне общего инфекционного благополучия риски от вакцинации кажутся людям гораздо более серьезными, чем риски от диких инфекций. Антипрививочники начинают манипулировать статистикой, базируясь именно на отсутствии эпидемий. Простой пример: смертность от кори составляет 1:1000 заболевших, а вероятность фатальных осложнений вакцинации около 1:1 000 000 привитых. Противники иммунизации говорят – верно, это так, но не забывайте, что корью заболело в 2018 году 2500 человек, а прививка введена миллионам – и на выходе мы имеем примерно равную вероятность погибнуть от прививки и от дикой инфекции – пусть родители сами решают, от чего они хотят, чтобы умер их ребенок. Это манипуляция в стиле "вероятность встретить динозавра на улице Москвы 50 на 50 – или встречу или нет". Нынешняя эпидемия кори исправляет этот крен, детские смерти напоминают даже самым скептически настроенным родителям, что вообще-то умереть от кори куда вероятнее. Но как только удастся остановить нынешнюю эпидемию – вернется благополучие и народ опять откажется от прививок. Но для того, чтобы таких вспышек больше не было, – критически важно поддерживать высокий уровень вакцинации населения, иначе рано или поздно все вернется, – рассказывает Сергей Бутрий.

Эксперты из США и европейских стран называют "невероятно сложной" проблему отказа от вакцинации против кори у взрослых и детей. Они отмечают, что родители часто принимают ошибочное решение касательно иммунизации под воздействием слухов и страхов, которые распространяются в группах в соцсетях, где обсуждаются вопросы, связанные с воспитанием детей. В Университете Дьюка был создан центр обработки научной медицинской информации, который анализирует в том числе кампанию дезинформации о вакцинах. Его директор Роберт Калифф говорит, что сейчас уменьшить риски от этой кампании очень сложно, так как исследования показывают влияние проплаченных постов на эту тему в соцсетях, особенно из России. Калифф называет это кибервойной.

Другие эксперты не столь решительны в своих оценках. Катарина Кислич из Венского университета пишет, что нередко проблема вакцинация может рассматриваться и с точки зрения политологии. Она считает, что определенная доля вины лежит на медицинских работниках и политиках, которые оказывают недостаточное влияние на тех граждан, которые скептически относятся к прививкам.

​Кэтрин Хаберсаат из Всемирной организации здравоохранения говорит, что дезинформация – это лишь одна из причин недавнего всплеска заболеваемости корью в Восточной и Юго-Восточной Европе из-за снижения количества привитых в этом регионе детей. В числе прочих факторов – недостаточная осведомленность об угрозах человеческому организму в связи с инфекционным заболеванием, недоверие к медицинским работникам и недоступность услуг.

Украина, которая больше всего пострадала от эпидемии кори в прошлом году, после начала боевых действий в Донбассе значительным образом уменьшила количество доступных за счет государства вакцин для детей в 2015 и 2016 годах, и это привело к массовому распространению заболевания.

"На самом деле мы точно не знаем, насколько сильно влияет дезинформация в интернете на поведение людей при принятии решений о вакцинации. Но я надеюсь, что будет больше исследований в этой области, дающих понять интенсивность подобного влияния и возможности борьбы с этой дезинформацией", – говорит Кэтрин Хаберсаат. По ее словам, европейское региональное бюро ВОЗ наладило "стратегическое партнерство" с Министерством здравоохранения России, предусматривающее сотрудничество в том числе с немецкими специалистами для изучения культуры отказа от вакцинации в России и Восточной Европе. Результаты этого исследования будут доступны в середине 2020 года и будут охватывать в том числе страны, где наблюдается значительное снижение уровня вакцинации от кори, – Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Сербию и Украину.