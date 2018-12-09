Медицина больших данных. Эфир в 21:05

В последние годы все большую роль в медицине играют большие данные, массивы информации о состоянии здоровья миллиардов людей. Какие возможности диагностики это открывает, как медицина сочетается с генетическими и биологическими технологиями, 3D-печатью органов? От каких болезней люди будут умирать в будущем – вернее, до каких болезней доживать?

Гости программы: Дмитрий Фадин, директор по развитию и инновациям «Инвитро», директор по развитию 3D Bioprinting Solutions, и Алексей Ремез, основатель компании UNIM. Эфир в 21:05.