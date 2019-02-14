Сенат утвердил Уильяма Барра на должность генпрокурора

Американские сенаторы утвердили Уильяма Барра на должность генерального прокурора США.

На прошлой неделе кандидатуру Барра одобрил юридический комитета Сената США. Барра поддержали 12 членов Республиканской партии. 10 сенаторов-демократов проголосовали против. По мнению демократов, Барр может препятствовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Во время слушаний в сенатском комитете в прошлом месяце Уильям Барр уверил сенаторов, что он позволит Мюллеру завершить следствие, обнародовать доклад и что у Дональда Трампа не будет возможности "отредактировать" выводы этого расследования.

Занимавший пост генерального прокурора с 1991 по 1993 год при президенте Джордже Буше-старшем, Барр станет вторым генеральным прокурором администрации Дональда Трампа. Президент США отправил в отставку предыдущего генерального прокурора Джеффа Сешнса на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года.

