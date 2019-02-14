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Сенат утвердил Уильяма Барра на должность генпрокурора

Уильям Барр

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Американские сенаторы утвердили Уильяма Барра на должность генерального прокурора США.

На прошлой неделе кандидатуру Барра одобрил юридический комитета Сената США. Барра поддержали 12 членов Республиканской партии. 10 сенаторов-демократов проголосовали против. По мнению демократов, Барр может препятствовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Во время слушаний в сенатском комитете в прошлом месяце Уильям Барр уверил сенаторов, что он позволит Мюллеру завершить следствие, обнародовать доклад и что у Дональда Трампа не будет возможности "отредактировать" выводы этого расследования.

Занимавший пост генерального прокурора с 1991 по 1993 год при президенте Джордже Буше-старшем, Барр станет вторым генеральным прокурором администрации Дональда Трампа. Президент США отправил в отставку предыдущего генерального прокурора Джеффа Сешнса на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года.

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