Медведев предложил составить социальный портрет бедности в России

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет россиян, проживающих за чертой бедности, чтобы помочь им выбраться из такой ситуации. При современных технология сделать это абсолютно несложно, убеждён российский премьер. Об этом Медведев заявил в пятницу на встрече с губернаторами в Сочи.

По словам Медведева, в России сейчас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума. "Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр. Это обезличенная картина, а нужно посмотреть какое у него (бедного человека) образование, каково состояние здоровья ", - считает премьер.

Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности. В правительстве ранее оценили расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.

В 2016 году авторы интернет-петиции собрали около 300 тысяч подписей за отставку Медведева после того, как в сети стало популярно видео его общения с жителями аннексированного Крыма. Его фраза пенсионерам “денег нет, но вы держитесь” стала интернет-мемом. В августе того же года на форуме "Территория смыслов на Клязьме" премьер заявил, что преподавателям, которых не устраивают низкие зарплаты, следует попробовать себя в бизнесе.

В октябре прошлого года была уволена министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, которая заявила, что трёх с половиной тысяч рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". "Макарошки всегда стоят одинаково!" – заявила чиновник.

По данным исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, почти каждый четвёртый россиянин может себе позволить только минимальный набор простых продуктов.