Бастрыкин поручил проверить, почему Ланового не пустили на рейс "Победы"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить действия авиакомпании "Победа", которые, как утверждается в сообщении на сайте Следственного комитета, нарушили права артиста Василия Ланового.
14 февраля Лановой не смог вовремя вылететь из Москвы в Ростов-на-Дону из-за превышения размеров ручной клади у его помощника. Об этом рассказал сам Лановой, назвав действия авиакомпании "Победа" "несусветной глупостью". При этом сам актёр заявил, что после обращения к дирекции авиакомпании проблему удалось разрешить, и спустя час он смог вылететь в Ростов и успел на свой творческий вечер.
В авиакомпании "Победа" подтвердили ТАСС факт инцидента: "Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники "Победы", не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании" - сказал представитель "Победы". Он подчеркнул, что в перевозке было отказано только сопровождающему, а Лановой отказался от полёта сам.
Объяснения "Победы" не устроили главу Следственного комитета. "Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете. И несмотря на очевидность событий, после случившегося, представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Следственного комитета. Бастрыкин поручил "проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение".
Лановой входит в общественный совет при Следственном комитете. "Василий Семенович Лановой, в тесном взаимодействии со Следственным комитетом России вносит неоценимый вклад в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, прививания им истинные ценности" - сказано в заявлении СК.
Утром в пятницу авиакомпания "Победа" сообщила, что предоставит Лановому право пользоваться её услугами бесплатно до конца года.
"Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство Москва". Будут ли к Лановому применяться ограничения на размеры ручной клади, не сообщается.
"Для перевозчика, как и для всей страны, В.Лановой - символ нашей Победы. Именно в честь нее назван единственный в России классический лоукостер", - говорится в заявлении пресс-службы.
- Василий Лановой - народный артист СССР, актёр театра и кино. Прославился он ещё в 1950-е годы - главными ролями в фильмах "Павел Корчагин" и "Алые паруса". Играл во многих других популярных советских фильмах.
- "Символом победы" одноимённая авиакомпания назвала Ланового, который не участвовал в войне, по всей вероятности в связи с его ролью в снятом в начале 1970-х фильме "Офицеры", где он играет генерала Ивана Варавву.
- Авиакомпанию "Победа" неоднократно критиковали за жёсткие правила провоза багажа и ручной клади и другие ограничения. Компания обосновывает свою политику тем, что является лоукостером.
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