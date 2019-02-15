Бастрыкин поручил проверить, почему Ланового не пустили на рейс "Победы"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить действия авиакомпании "Победа", которые, как утверждается в сообщении на сайте Следственного комитета, нарушили права артиста Василия Ланового.

14 февраля Лановой не смог вовремя вылететь из Москвы в Ростов-на-Дону из-за превышения размеров ручной клади у его помощника. Об этом рассказал сам Лановой, назвав действия авиакомпании "Победа" "несусветной глупостью". При этом сам актёр заявил, что после обращения к дирекции авиакомпании проблему удалось разрешить, и спустя час он смог вылететь в Ростов и успел на свой творческий вечер.

В авиакомпании "Победа" подтвердили ТАСС факт инцидента: "Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники "Победы", не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании" - сказал представитель "Победы". Он подчеркнул, что в перевозке было отказано только сопровождающему, а Лановой отказался от полёта сам.

Объяснения "Победы" не устроили главу Следственного комитета. "Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете. И несмотря на очевидность событий, после случившегося, представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Следственного комитета. Бастрыкин поручил "проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение".

Лановой входит в общественный совет при Следственном комитете. "Василий Семенович Лановой, в тесном взаимодействии со Следственным комитетом России вносит неоценимый вклад в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, прививания им истинные ценности" - сказано в заявлении СК.

Утром в пятницу авиакомпания "Победа" сообщила, что предоставит Лановому право пользоваться её услугами бесплатно до конца года.

"Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода", - говорится в сообщении, которое цитирует агентство Москва". Будут ли к Лановому применяться ограничения на размеры ручной клади, не сообщается.

"Для перевозчика, как и для всей страны, В.Лановой - символ нашей Победы. Именно в честь нее назван единственный в России классический лоукостер", - говорится в заявлении пресс-службы.