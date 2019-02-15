Выступая в четверг перед американскими солдатами на военной базе Бемово на севере Польши, госсекретарь США Майк Помпео вспомнил время, когда он сам служил в дислоцированном в ФРГ американском батальоне: "Тогда генералов беспокоила возможность нападения Советского Союза на Западную Германию. Но сейчас ситуация другая. Нам надо позаботиться о повышении возможностей НАТО отреагировать на возможную российскую агрессию", – заявил Помпео.

С американским гостем согласна большая часть польских политиков, в том числе президент Анджей Дуда. Тот в ходе визита в Вашингтон в сентябре прошлого года предложил Дональду Трампу поддержать инициативу создания в Польше американской военной базы. В ней на постоянной основе были бы дислоцированы несколько тысяч солдат США. То ли в шутку, то ли всерьёз, Анджей Дуда спросил у американского президента, не хотел ли бы он назвать эту базу "Форт-Трамп". Усмехнувшись, Дональд Трамп тогда пообещал подумать над этой идеей.

Более конкретные ответы на просьбы обеспечить Польше безопасность поступили от американских чиновников только на этой неделе. Посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер заявила, что "в ближайшее время" будет увеличено присутствие американских войск в стране, а представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила, что это не произойдет за счёт снижения количества американских дивизий в Германии.

Надо позаботиться о повышении возможностей НАТО отреагировать на российскую агрессию

На данный момент в ФРГ находится около 30 тысяч солдат США, в Польше – немногим более четырёх тысяч. Но последние дислоцированы в стране лишь на ротационной основе. Поскольку, теоретически, решение об их выводе может появиться в любой момент, Польша стремится убедить США в необходимости постоянного пребывания там американских войск.

В Варшаве только что завершился организованный по инициативе США ближневосточный саммит. На встречу, заявленной целью которой было содействие миру на Ближнем Востоке, были приглашены лидеры Израиля и арабских стран региона. Представителей находящегося в остром противостоянии с США Ирана в Варшаву не позвали.

Польские политологи и военные эксперты видят в согласии властей страны провести саммит именно в Варшаве попытку укрепить отношения с США, чтобы добиться, среди прочего, окончательного решения о размещении в Польше американских войск и продолжения строительства элементов противоракетной обороны.

Любопытно, что среди польских экспертов преобладает мнение, что в нынешних условиях Польше невыгодно соглашаться на американские базы. На угрозу ухудшения имиджа страны на Ближнем Востоке в результате варшавского саммита обращает внимание заместитель председателя стратегического центра Stratpoints генерал Ярослав Стружик: "Польша долгое время умела там (на Ближнем Востоке – РС) быть эффективной. Мы не выигрываем ничего, но многое можем потерять. Хотя, разумеется, отношения с США важнее, чем с Ираном", – заявил генерал в отставке.

По окончании встречи в Варшаве в интервью польскому телевидению госсекретарь США Майк Помпео отказался уточнять, означают ли планы увеличения количества американских солдат в Польше также строительство для них новой базы. Ранее использования этого термина избегала в высказываниях в СМИ и посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер.

По мнению политолога Лукаша Стаха, это означает, что американские базы могут не появиться в Польше вовсе: "Мы до сих пор только говорим про "Форт-Трамп". Американцы могут, согласно их заявлениям, увеличить свой контингент, но и в любой момент могут этих солдат отозвать", – считает эксперт.

Ясным остается только то, что американцы продолжат строить в Польше так называемый "Щит противоракетной обороны", напоминает Стах. Для этой более развёрнутой, чем ныне действующие, системы ПРО США готовы построить инфраструктуру на польской военной базе в Редзикове на берегу Балтийского моря.

Мы до сих пор только говорим про "Форт-Трамп"

Но большинство расходов останется на стороне Польши: Варшава уже заявила о готовности профинансировать строительство "Форт-Трампа", потратив на эту цель более двух миллиардов долларов. "Но счет на этом не кончается", – считают аналитики бизнес-портала money.pl. По мнению издания, к этой сумме нужно добавить пять миллиардов долларов за комплекс ракет "Патриот", которые Польша купила у США в рамках развития "Щита противоракетной обороны", и заключенную на этой неделе сделку (на 400 миллионов долларов) по приобретению другой ракетной системы – HIMARS. Военные эксперты при этом подчеркивают, что у польской армии на данный момент даже нет технологий для использования этой системы.

Но даже если проект усиления военного присутствия США в Польше подвергают сомнениям эксперты, граждане Польши продолжают поддерживать идею строительства военной базы США в их стране. По данным опубликованного в конце прошлого года опроса общественного мнения, лишь каждый четвёртый поляк выступал против этого проекта. Более половины опрошенных высказались "за". Относительно названия "Форт-Трамп" опросы пока не проводились.