Туристы из ГРУ, или На Мишкин, Чепига, Сергеев рассчитайсь!

Установлено настоящее имя третьего сотрудника ГРУ, которого подозревают в отравлении Юлии и Сергея Скрипалей - это Денис Сергеев. Сколько еще участников этой операции остается за кадром? Что за поручения Сергеев и "коллеги" выполняли в разных странах? Могли ли их поездки напрямую быть связаны с острыми политическими событиями, которые там происходили? В обсуждении участвуют: главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов, военный аналитик Вадим Лукашевич, эксперт по безопасности Геннадий Гудков и журналист Андрей Остальский (на связи из Лондона). Ведущая Елена Рыковцева

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