Суверенный российский интернет: бояться или смеяться?

12 февраля российская Госдума в первом чтении приняла законопроект об изоляции российского сегмента интернета, который уже успел получить неофициальное название "закон о суверенном российском интернете". У документа нелегкая судьба - отрицательные отзывы на него написали правительственные эксперты и Счетная палата, да и дискуссия в Думе вышла жаркой. Но мало кто сомневается, что в каком-то виде закон будет принят.
Зачем принимают очередные меры, ограничивающие свободу интернета в России, могут ли они работать и куда заведут российские власти обсудят политолог Аббас Галлямов, представитель "Роскомсвободы" Александр Исавнин и интернет-эксперт Антон Меркуров. Ведет передачу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.
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