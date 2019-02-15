Противостояние России и Запада – одна из тем Мюнхенской конференции

В Мюнхене в пятницу начала работу ежегодная конференция по безопасности. По словам организаторов, среди её главных тем в этом году – ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, растущее противостояние России и Запада, архитектура европейской безопасности и обстановка в Сирии. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Председатель конференции Вольфганг Ишингер полагает, что 55-я конференция станет "важнейшей и крупнейшей" за свою историю. В Мюнхен прибыли главы государств и правительств более 30 стран, другие представлены министрами обороны и иностранных дел. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Не приехали президенты США и Франции, в последний момент от участия отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, который последние три дня провёл в Сочи на переговорах с Владимиром Путиным.

Соединённые Штаты представляет вице-президент Майкл Пенс. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн в пятницу обсудил с партнёрами по НАТО борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке, пообещав помощь со стороны США и после вывода американских войск из Сирии.

Российские представители заявляют, что у них не запланировано официальных контактов с делегацией США. Не будет и встречи в "нормандском формате". Лавров провёл переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. Как ожидается, он встретится и с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.