Новые санкции США объявлены в связи с кризисом в Венесуэле

Соединённые Штаты 15 февраля объявили о новых санкциях в связи с кризисом в Венесуэле. Как заявило Федеральное казначейство, санкции направлены против пяти лиц, среди которых министр нефтяной отрасли Кеведо Фернандес.

Несколько дней назад сообщалось, что государственная нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA рекомендует партнерам по совместным предприятиям перечислять выручку от продажи нефти на счёт в российском Газпромбанке. По сообщению Reuters, этот шаг является реакцией на введенные США 28 января жесткие санкции в отношении PDVSA, нацеленные на то, чтобы заблокировать доступ президента Николаса Мадуро, легитимность которого не признаёт Вашингтон, к нефтедолларам. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом и признанный в таком качестве США и их союзниками, объявил о намерении учредить фонд, в который будут поступать средства от продажи углеводородов.

Газпромбанк в минувшее воскресенье заявил, что PDVSA действительно имеет там счёт, однако он, вопреки сообщению Reuters, был открыт уже давно, и его открытие никак не связано с санкциями США.

Венесуэльская компания, как сообщает Reuters, настаивает, чтобы ее партнеры твердо решили, будут ли они и далее участвовать в совместных добывающих проектах. Среди этих партнеров – норвежская Equinor, американская Chevron, французская Total. В соответствии с новым санкционным режимом у них есть некоторое время на то, чтобы завершить свои дела в Венесуэле. Некоторые компании уже отозвали своих сотрудников из Каракаса.

Руководство Евросоюза призывает страны – участницы ЕС признать Гуайдо временным главой государства до проведения досрочных выборов и не исключает, что тоже предпримет шаги, препятствующие доступу Мадуро к нефтедолларам.

Россия по-прежнему признаёт Мадуро президентом и обвиняет США во вмешательстве в дела Венесуэлы.