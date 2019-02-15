Суд продлил срок задержания Майкла Калви на 72 часа

Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. Вопрос о его аресте будет решаться 16 февраля. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

О переносе заседание ходатайствовала защита Калви. Адвокатам нужно время, чтобы собрать материалы, характеризующие личность подозреваемого. На заседании суда бизнесмен попросил не заключаться его под стражу. Калви заявил, что готов сотрудничать со следствием и не собирается скрываться от суда. По словам подозреваемого, он готов на любые условия домашнего ареста.

В пятницу кроме Калви по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержано ещё пять человек. Среди них бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Дельпаль – гражданин Франции – по решению суда был арестован.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", а касаются коммерческого спора, связанного с банком "Восточный".

​Издание The Bell пишет о сути конфликта акционеров вокруг "Восточного". Baring вместе с инвестфондом Russia Partners владеют 52 процентами акций банка, второй крупнейший акционер – Артем Аветисян. Причиной конфликта The Bell называет допэмиссию на 5 млрд рублей, необходимую банку для выполнения нормативов ЦБ: Baring не хочет ее выкупать, а у Аветисяна, как писал "Коммерсант", нет на это денег.

Как сообщает ТАСС, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении у банка "Восточный" (он же – "Восточный экспресс") 2,5 млрд рублей посредством схемы с участием Первого коллекторского бюро.

Источник Интерфакса утверждает, что дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка "Восточный". В суде в пятницу также было заявлено, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из ФСБ России.

Газета "Коммерсантъ" писала о возбуждении уголовного дела ещё 15 февраля. Утверждается, что акционер "Восточного" Шерзод Юсупов настаивает на том, что его ввели в заблуждение перед сделкой по покупке акций Первого коллекторского бюро в феврале 2017 года. Как утверждает следствие, Калви уговорил других акционеров банка (Зюзина, Дельпаля, Абгаряна, Владимирова и Кордичева) урегулировать долг бюро перед "Восточным" в размере 2,5 миллиардов рублей. В компенсацию за этот долг банку были переданы акции бюро, однако, по данным ФСБ, их реальная стоимость составляла не 2,5 миллиарда рублей, а всего 600 тысяч.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину о задержании Калви не докладывали.

Президент Ассоциации финансовых рынков ACI Russia Сергей Романчук в комментарии для Радио Свобода сказал:

– Пока рано, наверное, говорить о том, что это может оказать значительное какое-то влияние на инвестиционный климат, в силу того что пока это выглядит как спор хозяйствующих субъектов, как принято у нас говорить. Есть ли за этим делом политика? Здесь сложно сказать. По крайней мере, финансовые рынки никак не отреагировали, с моей точки зрения, на новость, которая сегодня прошла. Арестовали людей и возбудили дело на основании заявления другого участника рынка. Понятно, что в России бывали случаи, когда за такими заявлениями стоят интересы государства, но в данном случае пока утверждать это не приходится. Если будут какие-то основания полагать, что дело политически мотивировано, тогда это может оказать влияние.

Если же выяснится, что за делом стоит политика, то, по мнению Романчука, "это будет обострять дальнейшие взаимоотношения России и США еще больше, увеличиваются шансы еще более жестких санкционных мер".

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Суммарный привлечённый капитал фондов Baring Vostok составляет более $3,7 млрд, говорится на сайте компании, основанной в 1994 году.