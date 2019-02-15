ФТС предложила вновь сократить ввоз продовольствия в Россию

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила расширить список продовольственного эмбарго и направила соответствующее письмо в Минсельхоз, сообщает РИА Новости.

ФТС предлагает запретить ввоз животных (за исключением чистопородных племенных), мяса и пищевых мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молочной продукции, яиц птиц, натурального меда.

Кроме того, в перечень санкционных продуктов предлагается включить такие группы товаров, как овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды, съедобные фрукты и орехи, готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, а также продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.

По данным Россельхознадзора, к середине 2018 года, в рамках исполнения указа президента Владимира Путина, было задержано 25 тысяч тонн запрещенной к ввозу продукции. Почти весь объём задержанного продовольствия был уничтожен.