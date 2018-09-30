​Порядка 50 процентов продуктов, которые прошли экспертизу проекта "Росконтроль", являются фальсификатом. Независимые эксперты регулярно отправляют продукты из супермаркетов на проверку и публикуют результаты на своем сайте, чтобы покупатели знали, какие из них могут быть подделаны. Несмотря на такой высокий уровень фальсификации, в российском законодательстве до сих пор нет определения этому явлению и не предусмотрено наказание за обман потребителей. Пока Роспотребнадзор объявил лишь о предложении внести на рассмотрение проект закона, который будет регулировать такие нарушения.

Сейчас на полках супермаркетов можно найти немало продуктов, состав которых не соответствует тому, что написано на упаковке. В основном это молочная и мясная продукция, то есть то, что входит в обычную корзину потребителя. Стандартные фальсификации – это добавление растительных жиров в молочную продукцию, в том числе пальмового масла, замена говядины свининой или птицей, добавление в мед глюкозно-фруктозного сиропа или мальтозной патоки.

Употребление фальсифицированных продуктов редко приводит к острым массовым отравлениям. Самый громкий случай за последние годы произошел из-за концентрата для принятия ванн "Боярышник" в Иркутске. Согласно составу, в нем содержался этиловый спирт, но производитель заменил его на метиловый. Из-за отравления метанолом погибли 76 человек. Этот пример, конечно, не совсем корректный, потому что "Боярышник" не предназначен для питья, но если бы производитель не стал экспериментировать с составом, люди остались бы живы.

Отсутствие массовых отравлений из-за фальсифицированных продуктов не означает, что они безвредны. Вред от заменителей имеет накопительный эффект: продукты с их содержанием постепенно влияют на здоровье человека или же могут быть небезопасны для людей с определенными заболеваниями. Например, эксперты "Росконтроля" этой весной обнаружили на полках магазинов сыроподобную массу, в которой практически не было молочного жира.

– "Росконтроль" провел большой скрининг полутвердых сортов сыра, которые продаются в торговых сетях в нижнем ценовом сегменте: 250–450 рублей за килограмм, – говорит Максим Рудаков, руководитель Экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль". – Уровень фальсификации оказался, как обычно, высоким – порядка 65 процентов от общего количества проверенных. Но если раньше производители заменяли молочный жир традиционным пальмовым маслом, то сейчас это куда более сложные и опасные для здоровья заменители. Почти весь молочный жир в этих сырах заменялся какими-то растительными жирами с высоким количеством трансжиров. В данный момент это может не представлять никакой опасности, но если постоянно употреблять продукты с высоким содержанием трансжиров, то со временем это может привести к заболеванию каким-нибудь из самых распространенных болезней органов кровообращения. В итоге человек может погибнуть от инсульта или инфаркта. И он не до конца будет понимать, от чего это произошло, потому что не ожидал, что в сыре окажется такое количество трансжиров.

Еще в 2013 году Всемирная организация здравоохранения призвала к полному отказу от использования трансжиров в продуктах питания по всему миру, так как они повышают риск неинфекционных болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. По мнению организации, прекращение потребления трансжиров является ключевым условием охраны здоровья и спасения жизни людей.

Даже хлеб может нанести вред человеку, если на нем неверно указан состав. Например, ржаной хлеб, который проверил "Росконтроль", был сделан из пшеничной муки. Этот обман может повлиять на здоровье больных диабетом, так как белый хлеб, в отличие от ржаного, очень быстро повышает уровень глюкозы в крови.

Особенно опасным это может быть при обеспечении социальных учреждений: больниц, детских садов, домов престарелых. На людей с ослабленным здоровьем и детей заменители в продуктах могут оказать больше вредного влияния. Судя по выводам Россельхознадзора, который провел проверку социальных учреждений, туда поставляют много фальсифицированных продуктов питания. Представитель ведомства Юлия Мелано рассказала "РБК", что они получили "довольно удручающие цифры", но конкретные данные служба сообщать не стала.

Фальсификаты часто попадают в социальные учреждения из-за системы госзакупок, где побеждает тот поставщик, который предлагает лучшую цену на торгах. Заменители стоят дешевле, и у поставщиков продуктов без них остается мало шансов. Аналогичная ситуация происходит и на рынке: более дешевые фальсифицированные продукты выдают за качественные, а честные производители терпят убытки. Кроме того, и покупатели постепенно приходят к обманчивым выводам, что продукты действительно могут дешево стоить.

Официальная статистика Роспотребнадзора по количеству продуктов с заменителями на рынке существенно расходится с данными проекта "Росконтроль". Согласно государственному докладу "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2017 году", ведомство исследовало 310 тысяч проб пищевой продукции на соответствие нормативам по физико-химическим показателям, из них не соответствовало нормативам 4,1 процента от числа исследованных проб, в том числе по показателю фальсификации 1,1 процента.

Сотрудник проекта "Росконтроль" Максим Рудаков предполагает, что возможная неточность государственной статистики вызвана тем, что лишь у немногих лабораторий есть необходимое оборудование и эксперты, чтобы выявить фальсификат. Кроме того, нет единой системы мониторинга качества и безопасности пищевой продукции:

– Есть разрозненные данные от Роспотребнадзора, от Россельхознадзора и других организаций. По данным проверок "Росконтроля", уровень фальсификации достаточно высокий. В главных категориях – молочная и мясная продукция – уровень выявленного фальсификата за последние шесть лет не опускался ниже 50 процентов. Бывает такое, что по некоторым категориям случаются увеличения до 70–80 процентов от числа проверенных продуктов.

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" существует с 2012 года, и это первая в России общественная организация, которая проводит проверки товаров и услуг на российском рынке.

Было увеличение фальсификата молочной продукции, потому что Россия не производит столько молока

Радио Свобода спросило у клиентов супермаркетов нижнего ценового сегмента, что они знают о заменителях. Все опрошенные понимали, что на полках магазинов встречаются фальсификаты, но не представляли, что с этим делать.

– Конечно, я знаю, что в магазинах есть фальсификат, – говорит Любовь. – Раньше я покупала масло фирмы Valio, но сейчас это стало совершенно другим маслом. Я читаю этикетки, но думаю, и на этикетках не всему можно верить.

Люди считают заменители не единственной проблемой: в последнее время они все чаще сталкиваются с просроченной продукцией и множеством неизвестных им добавок.

– Я замечаю, что все меньше стало натуральных продуктов и все больше всяких добавок, – говорит Ирина. – Продукт ароматный, а мяса в нем – ноль. Например, если я вижу колбасу красного цвета, я понимаю, что мясо не может быть таким: а сейчас оно почти все красное. Но все равно приходится брать, потому что это быстро.

В 2014 году Россия ввела продовольственное эмбарго, которое запрещает ввоз в страну продуктов из ряда стран, в том числе стран Евросоюза. Под запрет попала также молочная продукция.

– После того, как Россия ввела контрсанкции, нельзя сказать, что это очень серьезно сказалось на качестве продукции, которая есть на прилавках, – говорит Александр Борисов, сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль". – Да, было увеличение фальсификата молочной продукции, потому что Россия не производит столько молока. Когда полки стали освобождаться, их стали заполнять некачественным продуктом. Но наши сегодняшние проверки показывают, что рынок находится в стагнации, то есть по объему фальсификатов не становится больше, но и не меньше.

Фальсификат де-юре

Так как в законодательстве нет такого термина, как "фальсификация продуктов питания", то и наказания за это нарушение не предусмотрено. Все подобные случаи сейчас классифицируются как обман потребителя или нарушение технических регламентов – это административные нарушения, которые наказываются штрафом.

– За это предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей, – говорит Александр Борисов. – Исходя из сегодняшних реалий, уголовное наказание за фальсификацию необходимо. Наверное, санкции должны быть гораздо жестче, чтобы производители понимали, что, если их поймают за руку, последствия могут быть самыми серьезными.

Например, для того чтобы произвести один килограмм сыра, нужно 10 литров молока. Сегодня закупочная стоимость молока в среднем – 25–28 рублей. Для производства килограмма сыра только сырья нужно купить на 250–280 рублей. Сюда еще закладываем расходы на производство, на электроэнергию, заработную плату, на логистику и так далее. Поэтому стоимость сыра возрастает до 500 рублей – это средняя цена. Один килограмм пальмового масла стоит 40 рублей: дешевле более чем в пять раз. Конечно, когда производители работают с большими объемами, то выручка составляет миллиарды рублей.

В ситуации, когда продукт может пройти длинный путь переработки или расфасовываться уже в торговых сетях, найти крайнего достаточно сложно. Например, в уже описанной истории с поддельными сырами установить цепочку удалось только благодаря СМИ. Выяснилось, что эти сыры были привезены в Россию через Белоруссию:

– Конечно, торговые сети понимали, что это за продукты и откуда они идут, – говорит Александр Борисов. – Потому что больших игроков, которые производят сыр, не так много, их все знают. В этом случае магазины занимались фасовкой продукции. Очевидно, что там были подложные документы – подложные сертификаты соответствия. Если я сегодня как рядовой потребитель приду в магазин и попрошу сертификат соответствия на продукцию, мне его предоставят. Но что стоит за этим сертификатом? Я напомню, что на сегодняшний день рынок черной сертификации доходит до 90 процентов. То есть недобросовестный производитель сделал некий продукт, через интернет купил за 2 тысячи рублей сертификат соответствия и положил свой товар на полку. За этим сертификатом соответствия не стоит никакая экспертиза, не стоят лабораторные испытания. А надзорный орган в связи с тем, что есть административный барьер, может прийти на производство не чаще чем один раз в три года, и то заранее уведомив о проверке. К этому моменту производство либо закроется, либо просто сделает линейку продукции, которая будет соответствовать требованиям качества.