5 человек стали жертвами стрельбы в штате Иллинойс

В американском штате Иллинойс в пятницу вечером пять человек стали жертвами стрельбы, которую открыл на складе компании Henry Pratt её бывший сотрудник. Сам стрелявший также был убит в перестрелке с полицией. Ранены пять полицейских и ещё один сотрудник компании, их жизнь вне опасности.

Стрельба произошла в городе Аврора в 65 километрах к западу от Чикаго.

Полиция назвала имя стрелявшего - Гэри Мартин. Один из предполагаемых мотивов его действий - то, что он недавно был уволен из компании, производящей трубопроводную арматуру, в которой проработал 15 лет.

Полицейские, прибывшие в здание по вызову, сразу же попали под огонь. Пришлось вызывать подкрепление. Стрелявший был убит спустя полтора часа, когда полицейским удалось прорваться в здание.