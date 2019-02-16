Пенс: администрация США "заставляет Россию расплачиваться"

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в субботу на конференции по безопасности в Мюнхене, призвал Европейский союз поддержать жёсткую позицию США в отношении Ирана, а также признать, вслед за Вашингтоном, Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Пришло время для наших европейских партнёров перестать подрывать санкционный режим в отношении Ирана", – сказал Пенс. При этом канцлер Германии Ангела Меркель, выступавшая на той же конференции ранее, выступила в защиту европейского подхода к Ирану.

Говоря об отношениях с Россией, Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа "заставляет Россию расплачиваться" за её политику в отношении Украины, а также покушение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери и нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом вице-президент США выразил недоумение, что ряд партнёров по НАТО предпочитают закупать оружие, как он выразился, "на востоке, а не на западе", вероятнее всего, имея в виду Турцию, которая заключила с Россией контракт о поставках противовоздушных систем С-400.

Ангела Меркель, выступая ранее, заявила, что ЕС поддерживает сохранение санкций против России, однако не намерен полностью рвать с ней политические и экономические связи. Она вновь выступила в защиту газопровода "Северный поток – 2", сооружение которого критикуют США. "Мы занимаем жесткую позицию по отношению к газопроводу "Северный поток – 2", и мы рекомендуем другим партнерам действовать так же", – заявил Пенс.

В Мюнхене выступил также глава МИД России Сергей Лавров. Он посетовал, что Евросоюз "дал себя втянуть", как он выразился, в "бессмысленное противоборство" с Россией.