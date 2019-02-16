В Москве прошли пикеты в защиту приморских белух и косаток

В Москве у площади Яузские ворота в субботу состоялась серия согласованных с властями пикетов в защиту белух и косаток, которые содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье.
Издание Activatica, которое вело прямую трансляцию в Фейсбуке, сообщает, что помимо противников вылова и продажи редких китообразных, на место проведения акции пришло множество провокаторов. Некоторые из них, в частности, высказывались за дельфинотерапию.
Правозащитный портал "ОВД-Инфо" передаёт, что на акции задержали двух человек. Их забрали в полицию под предлогом отсутствия регистрации в паспортах.
- На минувшей неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за условий содержания 90 белух и 11 косаток на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
- В начале февраля приморские зоозащитники обратились в суд с требованием освободить животных из "китовой тюрьмы". Ранее активисты сообщали, что в России готовят незаконную продажу краснокнижных косаток в Китай "под видом просвещения и культуры".
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