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В Москве прошли пикеты в защиту приморских белух и косаток

Косатка

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В Москве у площади Яузские ворота в субботу состоялась серия согласованных с властями пикетов в защиту белух и косаток, которые содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье.

Издание Activatica, которое вело прямую трансляцию в Фейсбуке, сообщает, что помимо противников вылова и продажи редких китообразных, на место проведения акции пришло множество провокаторов. Некоторые из них, в частности, высказывались за дельфинотерапию.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" передаёт, что на акции задержали двух человек. Их забрали в полицию под предлогом отсутствия регистрации в паспортах.

  • На минувшей неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за условий содержания 90 белух и 11 косаток на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.​
  • В начале февраля приморские зоозащитники обратились в суд с требованием освободить животных из "китовой тюрьмы". Ранее активисты сообщали, что в России готовят незаконную продажу краснокнижных косаток в Китай "под видом просвещения и культуры".

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