В Москве прошли пикеты в защиту приморских белух и косаток

В Москве у площади Яузские ворота в субботу состоялась серия согласованных с властями пикетов в защиту белух и косаток, которые содержатся в "китовой тюрьме" в Приморье.

Издание Activatica, которое вело прямую трансляцию в Фейсбуке, сообщает, что помимо противников вылова и продажи редких китообразных, на место проведения акции пришло множество провокаторов. Некоторые из них, в частности, высказывались за дельфинотерапию.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" передаёт, что на акции задержали двух человек. Их забрали в полицию под предлогом отсутствия регистрации в паспортах.