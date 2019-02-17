Два человека погибли в массовой драке в Москве

Два человека погибли в ночь на воскресенье в результате массовой драки на юго-востоке Москвы.
Как сообщили в Следственном комитете, драка произошла в результате бытового конфликта между работниками автомоечного комплекса на Волгоградском проспекте. В результате один человек погиб на месте, второй умер в больнице.
По данным ТАСС, пострадал ещё один участник драки. Источник агентства сообщил, что всего в ней участвовали около 10 человек, уроженцы Узбекистана.
Телеграм-канал Baza ранее писал, что в драке участвовали около 15 человек, используя в качестве оружия обрезки труб, палки и ножи.
Возбуждено уголовное дело. О том, был ли кто-либо задержан, пока не сообщается.
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