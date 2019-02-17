"Видно звезды". Как живут в доме, который якобы никому не принадлежит

​В Крапивенском переулке в центре Москвы может обрушиться уникальный памятник – здание Константинопольского подворья XIX века. Это объект культурного наследия федерального значения. В этом доме проживают люди, в основном – старики. Находиться в старом здании опасно: падают потолки, искрит проводка, рушатся кровля и фундамент.

В 1990-е годы правительство Москвы передало этот комплекс Московской патриархии с обязательством расселить людей, однако они до сих пор живут в аварийном доме. Сейчас Патриархия утверждает, что здание к ней уже не относится.

Пожарные специально предупредили жильцов 4-го дома в Крапивенском переулке: "Вы живете на пороховой бочке. Если здание загорится, вы выбежать отсюда не успеете, потому что деревянные перекрытия рухнут сразу". Дом был построен 130 лет назад, в нем полвека не было капитального ремонта, и система пожаротушения здесь полностью отсутствует.

– В старом доме – только деревянные конструкции, – говорит жительница дома Валентина Зяблова. – При возгорании он вспыхнет, как спичечный коробок. И как я в свои 85 смогу быстро выбежать из квартиры?

В квартире Эды Липкиной на верхнем этаже по частям рушится потолок. Последний раз обломки засыпали диван, а упавшая глыба заблокировала дверь в комнату. К счастью, хозяйки в это время дома не было. Разрушенный потолок рабочие затянули полиэтиленовой пленкой, но она не спасает.

– Через дыру в крыше льется вода. А вот там, когда темнеет, видно звезды, – проводит экскурсию по квартире Евгения Соколова. – Ушли, вернулись домой, а там все завалено и такие куски лежат, которые я даже не могла поднять. Конечно, мы можем пострадать. Надеюсь, над моей кроватью потолок не обвалится, он крепкий. А вот эта часть рядом скоро должна упасть, все жду.

Жильцы рассказывают, что при мэре Лужкове им предлагали переехать из старых квартир в центре в новые на окраине, но тогда они переезжать отказались. Дом еще был в хорошем состоянии, и он – один из самых красивых в Москве. Это бывшее Константинопольское подворье, которое когда-то принадлежало представителю Вселенского патриархата. Комплекс был построен по проекту архитектора Сергея Родионова в редком для Москвы исламском стиле. Сюда часто приходили фотографироваться туристы и заезжали "киношники" – снимать фильмы в старинных интерьерах. Но за последние 20 лет дом почти развалился.

В 1992 году постановлением правительства Москвы здание передали "в безвозмездное пользование" Синодальному отделу религиозного образования и катехизации Московского патриархата. В нем должны были разместить православный лицей и школу духовного пения. Префектуре Центрального административного округа власти поручили расселить граждан дома в течение полугода после оплаты всех расходов. В документах говорилось также, что Московский патриархат "обеспечит за счет своих средств проведение комплекса ремонтных и реставрационных работ". Но сроки реконструкции и переселения затянулись до наших дней. И лицей из здания почему-то выселили.

– Очень долго дом относился к церкви, и это они довели его до такого состояния, – говорит Евгения Соколова. – Мы давно служителям РПЦ говорили, что надо крышу чинить. Все время протекала. Но они ничего не делали. Хотя дом ценный, и они должны были его постараться сохранить. Отвечали, что у них на это нет денег. Чтобы провести капитальный ремонт, надо много миллионов потратить.

– Из-за того, что отсутствуют водосточные трубы, осыпается кладка фасадных стен, рушится фундамент, – рассказывает координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков. – Кровля частично отсутствует, в пустующей части дома разбиты окна и выпадают рамы. Все стены покрыты плесенью, во многих местах обрушены потолки вместе с несущими деревянными балками.

Житель дома 84-летний Виктор Зяблов рассказывает, как в его квартире проломился пол и ванна провалилась на нижний этаж.

– Захожу, а она там, внизу. В ванной и потолок весь отвалился, я прибил кое-как фанеру, пока держится, – рассказывает Виктор Зяблов. – Не думал, что в старости буду жить в таких ужасных условиях.

Виктор Зяблов – ветеран труда, когда-то служил на Северном флоте, почти 50 лет работал в космической промышленности, на заводе под руководством Сергея Королева. Получил медали за доблестный труд, орден "Знак почета". Обижается, что сейчас для чиновников награды ничего не значат и в решении квартирного вопроса никак не помогают.

– Кто сейчас с этим считается? Нам ничего не положено, потому что для чиновников мы не люди, – говорит Виктор Зяблов. – Переживаем, конечно. Мы знаете сколько уже пережили? Мы с женой в войну были в немецкой оккупации под Тулой, отец погиб на фронте. Девятый десяток, а спокойной жизни не дождались. Правнучки-двойняшки появились, так мы решились – сами сделали ремонт в одной комнате. Поставили два пластиковых окна, чтоб детей не застудить. Нас отругали и чуть ли не засудили, потому что мы испортили внешний вид здания.

По правилам при передаче дома РПЦ чиновники должны были его сначала расселить, а потом уже передать в собственность. В данном случае почему-то поступили наоборот: сначала передали, а потом начали расселять. Но, по словам жильцов, после перехода к РПЦ из дома переехало только две семьи. 11 семей продолжают жить в аварийном доме.

– По официальным бумагам, в 1994 году все были выселены. Я видела этот документ из московской мэрии, – рассказывает Наталья Алексеева, жительница дома по адресу Крапивенский переулок, 4. – По факту тогда в доме оставалось около 15 семей. Но они как бы не существуют. Они раньше не могли ходить голосовать, потому что их как бы не было. Мертвые души.

– Здесь жили и молодые семьи, но съехали, потому что с детьми здесь жить невозможно. Все рушится, проваливается. У малышей начались проблемы со здоровьем: респираторные заболевания в основном. Там черная плесень везде въелась в стены, и такие трещины, что рука проходит.

– Здесь даже убираться не хочется. Не в радость это культурное наследие, – жалуется Валентина Зяблова. – В 2007 году нам обещали, что дадут в Центральном округе четырехкомнатную квартиру. А в 2008-м кризис напал – и всё. Уже и внучки здесь выросли, и правнучки родились. Наверное, уже не дождусь новой квартиры, мне уже 85. Хоть бы ноги помыть в хорошей ванной, в нормальной комнате поспать. Начальство говорит, что мы просто не хотим сами делать ремонт. А какой ремонт я могу сделать? Собянин бы приехал, я бы прямо подошла к нему и сказала: "Пошли, чай попьешь у меня". Пусть бы посмотрел, как мы живем. Уже не хотим никуда обращаться, бесполезно. И однажды нас предупредили: "Будете много говорить, вас вообще переселят под Тулу или под Рязань".

Большая часть документов о переселении у Эды Липкиной – из Департамента городского имущества Москвы. Жители дома писали обращения и президенту, и мэру, но оттуда все спускалось в департамент. В последнем, пришедшем в декабре документе написано: "У департамента, отсутствуют правовые основания для предоставления жителям дома других жилых помещений за счет средств городского бюджета".

– Когда у меня летом упала половина потолка, в квартире побывали какие-то высокие представители из правительства Москвы, – рассказывает Эда Липкина. – Потом приходила комиссия из экспертов по культурному наследию. Написала, что состояние дома аварийное, и на том все и закончилось. Через два дня после прихода комиссии у меня снова обрушился потолок в бывшей гостиной. Когда начались проблемы, хотели квартиру продать. Да кто ж теперь ее купит? К тому же выяснилось, что в 1992 году здание было выведено из жилого фонда.

Приобретать помещение в этом доме и опасно, и сложно. Здесь теперь много разных собственников. Как рассказывают жители, есть еще какой-то богатый грек, который взял в субаренду один корпус до 2050 года. Эта часть здания сейчас отреставрирована, в нем находятся офисы. А другая жилая часть дома разваливается на глазах. Элитный офисный центр с надстроенным четвертым этажом и лифтом (говорят, даже с бассейном) соседствует с убогими коммуналками.

– В ведении Синодального отдела образования и катехизации в настоящее время только один – отреставрированный корпус, – сообщил юрист этого отдела Алексей. – Другая часть здания к РПЦ отношения не имеет. Помещения в них относятся к физическим лицам, другим собственникам и городу.

В ответе московского Департамента городского имущества от 21 декабря прошлого года говорится, что в жилом корпусе у РПЦ все-таки есть свои площади: "На основании решения Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2014, в собственность Синодальному отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви переданы нежилые помещения площадью 1175,9 кв. м в указанном здании".

Сотрудники департамента отмечают, что у помещений "спорная собственность". Здесь подтверждают, что "объект находится в неудовлетворительном состоянии. Однако в связи с отсутствием надлежаще оформленных имущественных прав на все помещения проведение работ по сохранению дома не представляется возможным".

По словам градозащитников, спасти уникальное здание еще можно, но без выселения жильцов сделать это нельзя. После сотен жалоб и обращений люди так и не разобрались, кто должен этим заниматься. Им непонятно, почему ни влиятельная Патриархия, ни Министерство культуры, ни правительство Москвы не помогают расселить пенсионеров и не участвуют в спасении памятника архитектуры.

– Страшно кому-то сказать, что в XXI веке в центре Москвы, на Петровке вот такие условия и люди в таком полуразвалившемся доме живут, – возмущается Наталья Алексеева. – Кто знает, возможно, здание доводят до аварийного состояния специально, чтобы освободить часть дорогой земли.

– Вот дом обрушится, а потом заместитель мэра расскажет на камеру, как они предотвратили ЧП в центре столицы, снесли эту руину, – говорит градозащитник Андрей Новичков. – Ну и сами понимаете, что на его месте, возможно, потом появится. Бюрократическое затягивание решений и бездействие – это тоже уничтожение памятника. И те, кто виноват сейчас в этом планомерном его разрушении, тоже должны нести за это ответственность.