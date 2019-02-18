В Венесуэлу не пустили депутатов Европарламента

В Венесуэлу не пустили группу депутатов Европарламента, прилетевших в страну на встречу с оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо. Об этом в твиттере написал участник делегации Эстебан Понс.

Причину запрета европарламентариям не объяснили. На некоторое время были изъяты их паспорта.

В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы написал в Твиттере, что о недопуске в страну депутатов Европарламента уведомили за несколько дней до поездки. В Каракасе утверждают, что у них были тайные мотивы, угрожающие стабильности и миру в Венесуэле.

Ранее Европарламент присоединился к широкой группе стран, которые признали оппозиционера и главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным руководителем Венесуэлы.

В конце января Гуайдо объявил себя президентом страны, заявив, что Мадуро не может исполнять свои обязанности. Оппозиционера признали временным главой государства большинство стран Латинской Америки, Бразилия, США, Канада, Израиль, а также часть стран Евросоюза.

Мадуро ранее призвал провести в стране досрочные парламентские выборы, отвергнув президентские. Он обвинил Соединённые Штаты в подготовке вооружённого вторжения в страну. Руководство вооружённых сил заявляет о поддержке Мадуро. Его признают легитимным президентом также Россия, Куба, Турция и Китай.