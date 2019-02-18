"Бэринг Восток": обвинения против сотрудников фонда - безосновательны

Инвестиционный фонд "Бэринг Восток" (Baring Vostok) заявил, что обвинения в мошенничестве против его основателя Майкла Калви не имеют под собой оснований. Суд установит невиновность Калви и других фигурантов дела, считают исполняющие обязанности главы фонда старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь Алексей Калинин. В заявлении компании говорится, что фонд всегда действовал в полном соответствии с законом.

Ранее в "Бэринг Восток" сообщили, что, вопреки позиции следствия, Калви не является конечным собственником контрольного пакета акций банка "Восточный". Это портфельные инвестиции фондов. Таким образом, бенефициарами акций являются зарубежные инвесторы, подчеркивают в "Бэринг Восток".

В субботу Басманный суд Москвы арестовал основателя фонда "Бэринг Восток" (Baring Vostok), гражданина США Майкла Калви, которого в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Онотправлен в СИЗО до 13 апреля. Ранее были арестованы ещё пять человек, которые проходят по делу о хищениях.

По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает.

"Бэринг Восток" – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад, с момента создания привлёк более 3,7 миллиарда долларов капитала и инвестировал более чем в 80 проектов в России.

Уильям Браудер, в прошлом один из крупнейших иностранных инвесторов в России, а ныне жёсткий критик Кремля, несколько раз заочно осуждённый российскими судами, назвал дело Калви новым доказательством коррумпированности властей и экономики России.