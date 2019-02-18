Маккейб: Трамп поверил словам Путина о северокорейских ракетах

Президент США Дональд Трамп не поверил отчетам разведки о наличии у Северной Кореи ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб. По его словам, Трамп сослался на слова президента России Владимира Путина, который якобы заверил, что у КНДР нет ракет такого класса.

Маккейб добавил, что Трамп не желает в истинное положение дел, а спецслужбы США зря тратят время и деньги для того, чтобы донести до главы Белого дома важную информацию.

Ранее спецкомиссия ООН заподозрила Северную Корею в продолжении ядерных разработок программы. Согласно докладу, Пхеньян продолжает собирать и тестировать баллистические ракеты и использовать один из своих ядерных центров.

Вашингтон настаивает на полном ядерном разоружении Северной Кореи. В США считают, что только после этого можно рассмотреть отмену многочисленных санкций в отношении КНДР. Пхеньян критикует такую позицию, считая подход Белого дома односторонним.

В июне 2018 года на саммите в Сингапуре Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что Пхеньян продолжает ядерные разработки.