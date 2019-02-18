Детский центр, созданный Путиным, получил лицензию на продажу алкоголя 

Образовательный фонд "Талант и успех", главой попечительского совета которого является президент России Владимир Путин, получил лицензию на продажу алкогольной продукции. Документы были выданы 14 февраля Департаментом потребительской сферы Краснодарского края, пишет в понедельник "МБХ-Медиа".



Единственным проектом фонда при этом является детский образовательный центр "Сириус" в Сочи. Согласно правилам, опубликованным на его официальном сайте, на территории лагеря подросткам запрещено курить и употреблять любые алкогольные напитки.



Фонд "Талант и успех" был основан в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина. Его соучредителем является музыкант Сергей Ролдугин, которого сам Путин называл своим другом. Заявленная цель фонда – поддержка одарённых детей, проявивших способности в области искусств, спорта и науки, в возрасте от 10 до 17 лет. В предыдущие четыре года эта организация получила более 10 миллиардов рублей от государства и не менее 15 миллиардов – от спонсоров. В ноябре 2016 года Владимир Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда за недостаточное использование выделенных средств. При этом сам он регулярно посещает "Сириус", на прошлой неделе он был там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей, изучив так называемый "Панамский архив", пришёл к выводу, что виолончелист Ролдугин вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. Его фирмы совершали многомиллионные сделки с российскими госкомпаниями, брали кредиты в зарубежном дочернем банке ВТБ без обеспечения, а также получали от российских бизнесменов кредиты под низкие проценты, при этом долги фактически не возвращались.



Путин, комментируя офшорную деятельность Ролдугина, утверждал, что почти все заработанные деньги музыкант потратил на приобретение музыкальных инструментов для российских госучреждений.