Парламент Великобритании выявил нарушения в работе Facebook

Социальная сеть Facebook преднамеренно нарушила антимонопольное законодательство и закон о защите персональных данных пользователей Великобритании. К такому выводу пришла Палата общин британского парламента по итогам проверки деятельности Facebook. Она длилась полтора года.

В докладе Палаты отмечается, что Facebook, в частности, использовал инструменты, с помощью которых перехватывал настройки конфиденциальности пользователей. Помимо прочего проверка показала, что некоторые руководители компании умышленно не информировали Лондон о вероятном вмешательстве России в выборы в иностранных государствах. Кроме того, утверждается, что иностранные государственные деятели влияли на исход референдумов по независимости Шотландии в 2014 году и по Брекзиту в 2016 году.

Доклад не имеет юридической силы. При этом Палата общин предложила разработать законодательство, которое позволит некоему регулятору контролировать отрасль информационных технологий.

В конце 2018 года британский парламент обнародовал более 200 страниц внутренних документов компании Facebook. Из них следует, что в 2012 году глава корпорации Марк Цукерберг выражал уверенность в том, что ни при каких обстоятельствах не столкнется с утечкой данных пользователей от одного разработчика к другому. Через три года данные 87 миллионов аккаунтов незаконно оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica. Руководство соцсети вынуждено было признать, что не позаботилось о том, чтобы предотвратить ее использование в целях вмешательства в выборы.