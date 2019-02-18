В Петербурге из-за анонимных угроз массово эвакуируют школы и колледжи

В Санкт-Петербурге из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах закрылись около семидесяти объектов, среди которых торговые центры, административные здания и учебные заведения. Сообщения с угрозами приходят адресатам по электронной почте.
Больше всего пострадали школы и колледжи. Петербургское издание "Бумага", ведущее онлайн-трансляцию эвакуации "заминированных" объектов, сообщает о как минимум сорока учебных заведениях, из которых утром в понедельник были выведены учащиеся и персонал.
Кроме того, эвакуированы пять гипермаркетов "О’Кей", гипермаркет "МЕГА Дыбенко", торговые центры "Пик", "Озерки" и "Румба", бизнес-центры "Келлерман", "Жемчужная плаза", "Гранд Каньон", а также "Дом Зингера".
Сообщения о минировании поступили в несколько городских больниц, но из них людей не эвакуировали.
Ранее, в субботу и воскресенье, письма с угрозами получили несколько санкт-петербургских музеев и гостиниц.
Это уже не первая массовая эвакуация в феврале, которую проводят из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах.
5 февраля неизвестные "заминировали" более ста объектов по всей России. По данным СМИ, около 10 тысяч человек были эвакуированы из 72 зданий в Москве и Московской области, среди них – ЦУМ, бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в Москва-Сити, дом правительства Московской области в Красногорске, Российский государственный гуманитарный университет, МГТУ имени Баумана, Институт русского языка имени Пушкина.
Сообщения о якобы заложенных бомбах пришли по электронной почте в семь образовательных учреждений Перми и Березников.
В Волгограде были эвакуированы ученики и педагоги 16 школ.
Также сообщения об анонимных звонках о минировании поступали с Дальнего Востока.
В МВД России сообщали, что угрозы поступают из-за рубежа, однако никакого подтверждения этой информации ведомство пока не предоставило.
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