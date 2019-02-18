В Петербурге из-за анонимных угроз массово эвакуируют школы и колледжи

В Санкт-Петербурге из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах закрылись около семидесяти объектов, среди которых торговые центры, административные здания и учебные заведения. Сообщения с угрозами приходят адресатам по электронной почте.

Больше всего пострадали школы и колледжи. Петербургское издание "Бумага", ведущее онлайн-трансляцию эвакуации "заминированных" объектов, сообщает о как минимум сорока учебных заведениях, из которых утром в понедельник были выведены учащиеся и персонал.

Кроме того, эвакуированы пять гипермаркетов "О’Кей", гипермаркет "МЕГА Дыбенко", торговые центры "Пик", "Озерки" и "Румба", бизнес-центры "Келлерман", "Жемчужная плаза", "Гранд Каньон", а также "Дом Зингера".

Сообщения о минировании поступили в несколько городских больниц, но из них людей не эвакуировали.

Ранее, в субботу и воскресенье, письма с угрозами получили несколько санкт-петербургских музеев и гостиниц.

Это уже не первая массовая эвакуация в феврале, которую проводят из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах.

5 февраля неизвестные "заминировали" более ста объектов по всей России. По данным СМИ, около 10 тысяч человек были эвакуированы из 72 зданий в Москве и Московской области, среди них – ЦУМ, бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в Москва-Сити, дом правительства Московской области в Красногорске, Российский государственный гуманитарный университет, МГТУ имени Баумана, Институт русского языка имени Пушкина.

Сообщения о якобы заложенных бомбах пришли по электронной почте в семь образовательных учреждений Перми и Березников.

В Волгограде были эвакуированы ученики и педагоги 16 школ.

Также сообщения об анонимных звонках о минировании поступали с Дальнего Востока.

В МВД России сообщали, что угрозы поступают из-за рубежа, однако никакого подтверждения этой информации ведомство пока не предоставило.