Бывшего начальника ярославской колонии задержали по делу о пытках

В Ярославле задержан бывший начальник исправительной колонии №1 Дмитрий Николаев. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт" со ссылкой на Следственный комитет.

Как сообщается, задержание бывшего сотрудника ФСИН связано с уголовным делом о пытках заключённых. Потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключённых колонии. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.



По данным правозащитников, показания против Николаева дали арестованные ранее сотрудники ярославской колонии №1. На допросах они заявили, что начальник колонии и его заместитель разрешили проводить "воспитательные работы" с заключенными. В частности, речь идет о Евгении Макарове. Видео его пыток летом 2018 года опубликовала "Новая газета". При этом сотрудники ФСИН утверждали, что все записи с видеорегистраторов они передавали руководству колонии в качестве отчета о работе.

В 2017-м несколько заключенных – Евгений Макаров, Руслан Вахапов и осужденный по "Болотному делу" Иван Непомнящих – сообщили об избиениях сотрудниками ярославской исправительной колонии. Позже сотрудники колонии подвергли Макарова физическому насилию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках только в 2018 году, после публикации, вызвавшего громкий скандал. После этого против более 10 сотрудников ФСИН были возбуждены уголовные дела за участие в пытках.



Позже было опубликовано еще одно видео с избиением заключенных в той же колонии. По его следам также завели уголовное дело и арестовали двух человек.