Наследники ГУЛАГа. Фильм о пытках в Ярославле

"Все пытки, которые описаны в романе "Архипелаг ГУЛАГ", практикуются и сейчас", –​ говорит бывший заключенный исправительной колонии №1 в Ярославской области Руслан Вахапов.

В апреле 2017 года заключенные Руслан Вахапов, Евгений Макаров и Иван Непомнящих впервые публично сообщили о массовых избиениях в ИК-1. Сейчас все трое на свободе. А 13 сотрудников колонии находятся под стражей, ещё один под домашним арестом. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Суровые будни ярославских колоний в первом сюжете Радио Свобода из серии "Наследники ГУЛАГа" – документального путешествия по тюремной географии России.