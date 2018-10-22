Наследники ГУЛАГа. Фильм о пытках в Ярославле

"Все пытки, которые описаны в романе "Архипелаг ГУЛАГ", практикуются и сейчас", – говорит бывший заключенный исправительной колонии №1 в Ярославской области Руслан Вахапов.
В апреле 2017 года заключенные Руслан Вахапов, Евгений Макаров и Иван Непомнящих впервые публично сообщили о массовых избиениях в ИК-1. Сейчас все трое на свободе. А 13 сотрудников колонии находятся под стражей, ещё один под домашним арестом. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.
Суровые будни ярославских колоний в первом сюжете Радио Свобода из серии "Наследники ГУЛАГа" – документального путешествия по тюремной географии России.
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