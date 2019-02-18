Белые медведи покинули окрестности посёлка на Новой Земле

Власти Новой Земли 19 февраля снимут режим чрезвычайной ситуации на архипелаге Новая Земля, введённый после нашествия белых медведей. Животные покинули окрестности населённых пунктов, сообщает ТАСС.

Причиной ухода медведей назвали появление льда, на котором они могут искать себе пропитание, а также работу группы, которая отгоняла их от населённых пунктов. Учёные хотят усыпить некоторых животных и установить на них датчики, чтобы отслеживать перемещение.

В начале февраля режим чрезвычайной ситуации был введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей. В районе Белушьей Губы – одного из двух посёлков на архипелаге – было обнаружено 52 особи хищника.

Медведи проникали в жилые помещения и нападали на людей. Местные жители боялись выходить из дома. По словам главы администрации Жиганши Мусина, животные "буквально гоняются за людьми".

Всего на Новой Земле живут около трёх тысяч человек и военные, численность которых не раскрывается. На архипелаге расположен ядерный полигон, где Советский Союз испытывал атомное оружие.