Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Отставной полковник Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимир Квачков19 февраля вышел на свободу из колонии в Мордовии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов и добавил, что в ближайшее время Квачков даст пресс-конференцию.

7 февраля суд в Мордовии изменил приговор Квачкову в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти или вражды.



В 2010 году Квачков был арестован и впоследствии осуждён по обвинению в подготовке вооружённого мятежа к 8 годам лишения свободы, а в 2017 году к его сроку добавили ещё полтора года по статье 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды за видеообращение из колонии.

Владимиру Квачкову 70 лет. Он служил в спецназе ГРУ, участвовал в войне в Афганистане. Квачков приобрёл широкую известность после ареста в 2005 году по обвинению в организации покушения на Анатолия Чубайса. Присяжные оправдали Квачкова. На следующий день после этого, однако, он был задержан по другому обвинению – в подготовке вооружённого мятежа. Утверждалось, что Квачков готовит мятеж силами созданной им организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" (впоследствии она была признана террористической и запрещена в России).

Квачков публично резко критиковал власти России и политику Владимира Путина, а также выступал с антисемитскими заявлениями.