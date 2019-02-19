Госдума запретила военным иметь гаджеты и рассказывать о службе

Государственная дума России во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и любые другие устройства для записи и хранения информации и подключением к интернету. Помимо этого военным запретят рассказывать журналистам и писать в интернете об особенностях службы и о бывших сослуживцах и их родственниках.

За документ проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто.

Публикация подобных данных в соцсетях неоднократно приводила к утечкам. Благодаря соцсетям журналистам, расследователям и экспертамудавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащихв 2014 году на Украине, а с 2015 года – в Сирии. Данные из соцсетей использовали и журналисты-расследователи для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса "Бук", которым был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом 2014 году, а также факты российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии.

По мнению правозащитников, принятие этого закона, который коснется и солдат-срочников, может привести к повышению уровня "дедовщины" в российской армии.