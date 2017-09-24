CIT: авиация РФ вновь обстреляла гражданские объекты в Идлибе

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) подтвердила, что как минимум один удар российской авиации в сирийской провинции Идлиб был нанесен на этой неделе по гражданским объектам на значительном расстоянии от линии фронта. К такому выводы в CIT пришли, проанализировав опубликованные в соцсетях видеозаписи обстрела.

Расследователи утверждают, что авиаудар – предположительно, 20 или 21 сентября – был нанесен по городу Хан-Шейхун. Он находится в 15 километрах от района боевых действий. В CIT также привели сведения об авиаударе по населенному пункту Маарет-Хорма, который расположен в 30 километрах от линии фронта. В обоих случаях российская авиация, предположительно, использовала кассетные бомбы. Города, попавшие под обстрел, находятся в так называемой зоне деэскалации.

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека ранее сообщил, что 20 и 21 сентября жертвами российских авиаударов в провинциях Идлиб и Хама стали более 20 человек, десятки были ранены. В Министерстве обороны России заявляют, что действия военных в Идлибе связаны с "широкомасштабным наступлением боевиков" в этом регионе.