Роскосмос обещает отправлять туристов по маршруту Гагарина

В Роскосмосе появится проект для космических туристов, который позволит совершить полет по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил в твиттере глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Сроки, в которые будет реализован проект, пока не известны. Космический туризм принесет "сотни миллионов долларов в год", считают в Роскосмосе.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещал пилотируемый облёт Луны к 2024 году, а высадку космонавтов на поверхность спутника к 2030 году.

В январе госкорпорация и Рогозин были раскритикованы премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он призвал корпорацию "заканчивать с прожектёрством", подчеркнув, что оно "бросается в глаза", сообщал ТАСС. "Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать", – цитировало его агентство.

Ранее стало известно о том, что Роскосмос и американская компания Space Adventure подписали контракт на полет двух туристов на Международную космическую станцию. Полет, как предполагают в Роскосмосе, состоится до конца 2021 года. Имена космических туристов, как и сумма, в которую им обойдётся полёт, держатся в тайне. Российские предприятия уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2". Все работы будут оплачиваться космическими туристами, подчеркнули в Роскосмосе.

10 лет назад стоимость полёта на МКС для туристов составляла около 30 миллионов долларов. Первым туристом на МКС в 2001 году стал американский миллионер Деннис Тито. Последним из туристов осенью 2009 года космическую станцию посетил основатель компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте.