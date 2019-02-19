Канал "Россия-24" обнаружил в украинской видеоигре "русофобию"

Российский государственный телеканал "Россия-24" обнаружил в видеоигре украинской игровой студии с офисом на Мальте "Метро: Исход" "развесистую клюкву и махровую русофобию". Ведущий новостей заявил, что разработчики из студии 4A Games увлеклись "собственными майданными реалиями".

Причиной таких заявлений стало игровое достижение под названием "Декоммунизация". Для его получения необходимо уничтожить в игре статую Владимира Ленина. Ведущий также обвинил разработчиков в "глумлении над москвичами". По сюжету, укрывшиеся от ядерных ударов в метро жители российской столицы не знают о том, что за пределами Москвы осталась жизнь. В чём именно состояло оскорбление - не уточняется.

По словам ведущего, российские игроки отзываются об игре плохо, однако о каких именно отзывах он говорит, остаётся неясным. Также сотрудник канала заявил о том, что "Метро: Исход" за несколько дней стала самой продаваемой игрой во всём мире. При этом студия-издатель Deep Silver ещё не публиковала официальную статистику продаж.

"Метро: Исход" - это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Действие сюжета происходит в 2030-х годах на территории России, пережившей ядерную войну. Игроку предстоит бороться с опасностями враждебного ему мира. Предыдущие части серии - "Метро 2033" и "Метро: Луч надежды", которые вышли в 2010 и 2013 годах, были высоко оценены критиками и игроками. Все игры были сделаны по мотивам романов российского писателя Дмитрия Глуховского.