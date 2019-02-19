Кудрин: "Россия теряет и продолжает терять от санкций"

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая во вторник перед журналистами, заявил, что "Россия теряет от санкций", введённых Западом, и "продолжает терять". Из-за ограничительных мер в стране замедляются темпы экономического роста.

"В силу нашей вовлеченности в мировую торговлю и большой импорт технологий в Россию, в некоторых отраслях доходящий до 70–80%, мы чувствительны к любым санкциям извне", – отметил Кудрин.

По его словам, в прошлом году санкции против компаний холдинга Дерипаски и Вексельберга оказали существенное влияние не только на рынок, но и на настроение инвесторов – Россия, как заявил Кудрин, "недобирает инвестиций". "Это влияние не жёсткое и шоковое, но оно существует, и оно отрицательное", – подчеркнул глава Счётной палаты.

Кудрин также отметил, что, несмотря на то что в целом российские предприниматели приспосабливаются к санкционным условиям и "как-то ищут другие пути", "любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации. И они могут быть жестче, чем то, что есть сейчас".

Кроме этого, комментируя инвестиционный климат в России, председатель Счётной палаты заявил, что выступает за смягчение меры пресечения основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви, арестованному в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Накануне Кудрин назвал чрезвычайной для экономики ситуацию с арестом Калви. "Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам", – написал он в своём твиттере.