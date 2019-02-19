Кудрин: "Россия теряет и продолжает терять от санкций"

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая во вторник перед журналистами, заявил, что "Россия теряет от санкций", введённых Западом, и "продолжает терять". Из-за ограничительных мер в стране замедляются темпы экономического роста.
"В силу нашей вовлеченности в мировую торговлю и большой импорт технологий в Россию, в некоторых отраслях доходящий до 70–80%, мы чувствительны к любым санкциям извне", – отметил Кудрин.
По его словам, в прошлом году санкции против компаний холдинга Дерипаски и Вексельберга оказали существенное влияние не только на рынок, но и на настроение инвесторов – Россия, как заявил Кудрин, "недобирает инвестиций". "Это влияние не жёсткое и шоковое, но оно существует, и оно отрицательное", – подчеркнул глава Счётной палаты.
Кудрин также отметил, что, несмотря на то что в целом российские предприниматели приспосабливаются к санкционным условиям и "как-то ищут другие пути", "любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации. И они могут быть жестче, чем то, что есть сейчас".
Кроме этого, комментируя инвестиционный климат в России, председатель Счётной палаты заявил, что выступает за смягчение меры пресечения основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви, арестованному в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Накануне Кудрин назвал чрезвычайной для экономики ситуацию с арестом Калви. "Хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам", – написал он в своём твиттере.
- Неделю назад группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Согласно документу, меры коснутся "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах" и инвестиций в российские газовые проекты.
- В понедельник о подготовке новых санкций в отношении России за агрессию в Азовском море объявила и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини. Ограничительные меры коснутся компаний и физических лиц, которые связаны с атакой на украинские корабли и захватом их экипажей. Могерини подчеркнула, что ожидает единогласного решения по этому вопросу в ближайшее время.
- В тот же день Минэкономразвития России представило доклад, согласно которому российские экспортеры потеряли из-за санкций больше 6 миллиардов долларов. В ведомстве отметили, что лидером по числу ограничительных мер в отношении российских товаров является Европейский союз – он ввёл их ровно двадцать пять. На втором месте по этому показателю Украина, утвердившая 22 меры, на третьем – Индия, которая ввела 16 мер. Среди видов промышленности, наиболее пострадавших от санкций, – металлургическая (она недополучила почти 4 миллиарда долларов) и сельскохозяйственная, ущерб которой оценивается почти в миллиард. Всего на конец 2018 года санкции в отношении российских товаров применяют 62 страны, а общее количество ограничительных мер – 159.
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