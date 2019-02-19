Митинг против антисемитизма в Париже собрал десятки тысяч человек

Около 20 тысяч человек приняли участие в митинге против антисемитизма в Париже. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники в Социалистической партии. С инициативой провести акцию выступили ряд политических партий, в числе которых социалисты, республиканцы и президентская "Вперёд, республика".

Участники митинга принесли с собой плакаты с надписями "Нет антисемитизму и ненависти!" и "Стоп насилию!".

В митинге на площади Республики в Париже приняли участие премьер-министр Франции Эдуар Филипп, мэр столицы Анн Идальго, официальные представители правительства, а также члены общественных организаций. На митинге выступил бывший президент страны Николя Саркози. Он осудил насилие.

Акции против антисемитизма прошли в Страсбурге, Тулузе, Ницце и других городах Франции.

Как сообщает RFI, президент Франции Эммануэль Макрон на площадь не вышел. В Елисейском дворце сначала объяснили, что президент выскажется в среду, 20 февраля, во время ежегодного ужина с представителями Совета еврейских организаций. Ранее Макрон посетил еврейское кладбище Катценхайм в Эльзасе. 19 февраля там было осквернено около 80 могил. Кроме того, президент вместе со спикерами обеих палат парламента побывал в музее Холокоста.

По данным МВД Франции, в прошлом году число антисемитских актов на территории страны возросло более чем на 70 процентов.