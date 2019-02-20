Минюст признал Центр поддержки и содействия СМИ "иноагентом"

Министерство юстиции России после внеплановой проверки включило Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации в реестр организаций, выполняющих функции "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Центр занимается научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук, изданием газет и книг. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", его возглавляет правозащитник и главный редактор ресурса "Кавказский узел" Григорий Шведов.

Центр поддержки и содействия развитию СМИ стал 73-й организацией в реестре "иностранных агентов". Ранее в феврале в список "иностранных агентов" попали три организации, которые возглавляет правозащитник Лев Пономарёв, в том числе движение "За права человека".