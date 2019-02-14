Ещё две НКО Льва Пономарёва попали в список "иностранных агентов"

Министерство юстиции России включило в реестр "иностранных агентов" ещё две некоммерческих организации, которые возглавляет правозащитник Лев Пономарёв. Речь идёт об общественной организации содействия соблюдению прав человека "Горячая линия" и фонде "В защиту прав заключенных".

В ведомстве утверждают, что в обоих случаях внеплановая проверка установила "факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента".

Аналогичное заявление Минюст сделал накануне, комментируя включение в реестр НКО-"иноагентов" движения "За права человека". Его также возглавляет Пономарёв.

Сам правозащитник тогда заявил, что признание движения "За права человека" иностранным агентом может быть связано с грантом из-за рубежа, который "Горячая линия" официально получила от комитета ООН по пыткам.

Пономарёв подчеркнул, что считает решение Минюста ангажированным и связанным с его недавним арестом, а также с отказом в предоставлении движению "За права человека" президентского гранта.

В середине января сообщалось, что Минюст начал проверку движения "За права человека" по требованию Генпрокуратуры. Позже выяснилось, что она проводится по заявлению от активистов прокремлёвского движения SERB, которые до этого несколько раз врывались в офис правозащитной организации и пытались сорвать её работу.